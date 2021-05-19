Россия готова стать посредником при обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником при обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана.

Об этом он заявил во время своего выступления на пресс-конференции с таджикистанским коллегой.

«По предварительной договорённости между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии, армяно-азербайджанской, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Азербайджан и Армению провести дискуссии по демаркации общей границы.

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