«Россия могла бы стать посредником»: Лавров о демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Глава российского МИД Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Душанбе, где примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Руководитель внешнеполитического ведомства уже провёл встречу с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции по итогам переговоров.