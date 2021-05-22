Азербайджан и Турция провели новые совместные тактические учения

Баку и Анкара провели новые совместные тактические военные учения на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Основная цель учений... состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей», — говорится в пресс-релизе.

В ходе тренировки военные обеих стран выполнили задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также по захвату командного пункта и объектов военного назначения. Кроме того, они отработали уничтожение диверсионных групп и пресечение провокаций противника, а также изучили особенности контртеррористических операций.

Прошлые совместные оперативно-тактические учения Азербайджана и Турции прошли в апреле.