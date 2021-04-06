Азербайджан анонсировал совместные с Турцией военные учения

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Азербайджан проведёт на своей территории совместные с Турцией оперативно-тактические учения 8—9 апреля. Об этом сообщили в азербайджанском Минобороны.
Азербайджан анонсировал совместные с Турцией военные учения
  • РИА Новости

Отмечается, что мероприятия состоятся на общевойсковых полигонах, расположенных «в разных направлениях зон ответственности воинских объединений» армии Азербайджана.

«Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений», — говорится в сообщении.

Ранее главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи обсудили восстановление Нагорного Карабаха.

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