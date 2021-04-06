Азербайджан анонсировал совместные с Турцией военные учения
- РИА Новости
Отмечается, что мероприятия состоятся на общевойсковых полигонах, расположенных «в разных направлениях зон ответственности воинских объединений» армии Азербайджана.
«Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений», — говорится в сообщении.
Ранее главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи обсудили восстановление Нагорного Карабаха.