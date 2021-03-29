Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили восстановление Карабаха

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи обсудили восстановление Нагорного Карабаха, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о работе, проделанной Азербайджаном в процессе постконфликтного восстановления», — говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана также напомнили, что с 1 апреля граждане двух стран смогут пересекать границы обоих государств по внутренним документам — удостоверениям личности.

В феврале МЧС России сообщило о восстановлении около 1400 объектов инфраструктуры в Нагорном Карабахе.