МЧС России сообщило о ходе восстановления объектов инфраструктуры в Карабахе

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В МЧС России сообщили о ходе восстановления объектов инфраструктуры в Нагорном Карабахе.
МЧС России сообщило о ходе восстановления объектов инфраструктуры в Карабахе
  • РИА Новости

«Специалисты МЧС России участвуют в контроле процесса восстановления инфраструктуры и жилья, пострадавших в результате боевых действий. Благодаря гуманитарной помощи из России восстановлено около 1400 объектов», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве также рассказали, что организованы восстановительные работы ещё на 644 площадках.

«Так, 4 февраля для восстановления объектов спасатели перевезли в населённый пункт Мартуни Мартунинского района свыше 10 тонн металлопрофиля и стального оцинкованного листа. Всего специалисты ведомства развезли по районам Нагорного Карабаха более 130 тонн груза», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие возвели четвёртый блочно-модульный городок в населённом пункте Хачмач в Нагорном Карабахе.

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