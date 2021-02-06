МЧС России сообщило о ходе восстановления объектов инфраструктуры в Карабахе

В МЧС России сообщили о ходе восстановления объектов инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

«Специалисты МЧС России участвуют в контроле процесса восстановления инфраструктуры и жилья, пострадавших в результате боевых действий. Благодаря гуманитарной помощи из России восстановлено около 1400 объектов», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве также рассказали, что организованы восстановительные работы ещё на 644 площадках.

«Так, 4 февраля для восстановления объектов спасатели перевезли в населённый пункт Мартуни Мартунинского района свыше 10 тонн металлопрофиля и стального оцинкованного листа. Всего специалисты ведомства развезли по районам Нагорного Карабаха более 130 тонн груза», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие возвели четвёртый блочно-модульный городок в населённом пункте Хачмач в Нагорном Карабахе.