Российские военные возвели четвёртый блочно-модульный городок в Карабахе

Российские военнослужащие возвели четвертый блочно-модульный городок в населённом пункте Хачмач в Нагорном Карабахе.

«В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возведен очередной блочно-модульный городок на 60 мест в населенном пункте Хачмач», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее были возведены три блочно-модульных городка в Степанакерте, населенных пунктах Гетаван и Каракенд. В них размещены около 400 военнослужащих миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что стартовала работа российско-турецкого центра мониторинга по Карабаху.