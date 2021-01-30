Стартовала работа российско-турецкого центра мониторинга по Карабаху

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В Агдамском районе Азербайджана начал работу Совместный российско-турецкий центр по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.
Стартовала работа российско-турецкого центра мониторинга по Карабаху
  • Reuters

«Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договорённости сторон. Контроль будет осуществляться путём применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников», — приводит сообщение Интерфакс.

В составе центра будут работать до 60 военнослужащих от каждой стороны. Предполагается, что центр сможет напрямую связываться с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

В торжественной церемонии открытия совместного российско-турецкого центра 30 января приняли участие глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов, замминистра обороны России Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Караосманоглу.

29 января в Турции заявили о готовности к работе центра мониторинга в Карабахе.

1 декабря Минобороны России сообщило, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

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