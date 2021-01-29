В Турции заявили о готовности к работе центра мониторинга в Карабахе

Российско-турецкий центр по мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе начнёт работу в субботу, 30 января, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Об этом он сообщил после телефонных переговоров с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

«Завершены работы по созданию совместного центра, где будут нести службу турецкие и российские военные. Он начнёт свою работу завтра», — цитирует его пресс-служба Минобороны Турции.

В конце декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе может начать работу в течение 10—14 дней.

1 декабря Минобороны России сообщило, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Совместный российско-турецкий центр будет создан в Агдамском районе.