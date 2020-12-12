Алиев: российско-турецкий центр мониторинга создадут в Агдамском районе
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«Мы находимся на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном 10 ноября заявлении. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать за режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность», — приводит РИА Новости слова Алиева.
1 декабря Минобороны России сообщило, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.