Алиев: российско-турецкий центр мониторинга создадут в Агдамском районе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе.
Алиев: российско-турецкий центр мониторинга создадут в Агдамском районе
  • © Пресс-служба президента Азербайджана

«Мы находимся на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном 10 ноября заявлении. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать за режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность», — приводит РИА Новости слова Алиева.

1 декабря Минобороны России сообщило, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

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