Алиев: российско-турецкий центр мониторинга создадут в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе.

«Мы находимся на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном 10 ноября заявлении. Турецко-российский мониторинговый центр будет наблюдать за режимом прекращения огня. На мой взгляд, это хороший показатель регионального сотрудничества. В том числе сотрудничества между Турцией и Россией. Это уже реальность», — приводит РИА Новости слова Алиева.

1 декабря Минобороны России сообщило, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.