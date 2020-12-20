В Турции рассказали о мониторинговом центре по Карабаху
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- РИА Новости
«В соответствии с меморандумом, подписанным Турцией и Россией, предпринимаются шаги по скорейшему созданию в Агдамском районе Азербайджана центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня», — цитирует сообщение РИА Новости.
В Минобороны Турции добавили, что соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и Россией.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе.