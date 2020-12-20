В Турции рассказали о мониторинговом центре по Карабаху

Минобороны Турции сообщило, что предпринимаются шаги по строительству совместного турецко-российского центра в Агдамском районе Азербайджана по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе.

«В соответствии с меморандумом, подписанным Турцией и Россией, предпринимаются шаги по скорейшему созданию в Агдамском районе Азербайджана центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Минобороны Турции добавили, что соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и Россией.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе.