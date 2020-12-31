Алиев назвал срок начала работы российско-турецкого центра мониторинга
- Reuters
«Азербайджанская сторона сейчас строит центр, который будет располагаться в Агдамском районе. В ближайшие десять дней — максимум две недели этот мониторинговый центр будет готов», — цитирует его ТАСС на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Турции Хулуси Акаром.
1 декабря стало известно, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Позднее Алиев сообщил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет создан в Агдамском районе.