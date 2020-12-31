Алиев назвал срок начала работы российско-турецкого центра мониторинга

Российско-турецкий совместный центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе может начать работу в течение 10—14 дней, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджанская сторона сейчас строит центр, который будет располагаться в Агдамском районе. В ближайшие десять дней — максимум две недели этот мониторинговый центр будет готов», — цитирует его ТАСС на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Турции Хулуси Акаром.

1 декабря стало известно, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Позднее Алиев сообщил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет создан в Агдамском районе.