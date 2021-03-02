«Пашинян опирается на апатию людей»: политолог Искандарян — о природе нового кризиса власти в Армении

Шестой день Армения в центре внимания мировых СМИ. Политическое и военное руководство страны не могут достичь компромисса, требуя друг от друга сложения полномочий. На улицах Еревана проходят митинги в защиту обеих сторон конфликта. Директор Института Кавказа ереванский политолог Александр Искандарян рассказал в беседе с RT, в чём отличие нынешних событий от смены власти 2018 года, может ли текущий кризис завершиться новой революцией и почему главе правительства на руку народная усталость.

В Армении продолжается политический кризис: генералитет требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, глава правительства пытается снять с должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Сделать это ему мешает президент страны Армен Саркисян, власти которого в парламентской республике хватило на то, чтобы отменить решение Пашиняна и продолжить переговоры со сторонами конфликта.

Митингующие требуют отставки Никола Пашиняна. Ереван, 27 февраля 2021 года

Reuters

© Artem Mikryukov

Однако общий язык оппонентам пока найти не удаётся. На всё это реагирует улица. Так, 1 марта протестующие с требованием отставки премьер-министра ворвались в правительственное здание в центре Еревана и провели акцию в фойе на первом этаже. О том, что происходит в Армении и чем это может закончиться, RT поговорил с директором Института Кавказа — известным ереванским политологом Александром Искандаряном.

— Можно ли назвать происходящее сегодня в Армении глубоким и затянувшимся политическим кризисом? Или больше подойдут уже другие определения — революция и даже путч?

— Этот политический кризис довольно глубокий, он начался ещё 9 ноября, но назвать это путчем нельзя. Хотя для того, чтобы окружить сейчас какое-нибудь правительственное ведомство, понадобилось бы человек 100, а на то, чтобы ввести танки, хватило бы 15 минут. Но военные не применяли силы.

С другой стороны, обращение высшего генералитета страны к премьеру с требованием об отставке — это, конечно, нарушение некоей традиции невмешательства армии в политику. И всё же путч — нечто совсем иное.

Также на russian.rt.com «Было неправильно доложено»: Пашинян признал ошибочность своих утверждений о комплексах «Искандер»

Не похоже это и на революцию — революция в Армении становится успешной в тот момент, когда на улицы выходят сотни тысяч людей. Такое было, например, в 2018 году.

Сейчас вовлечения масс не происходит. Нынешние митинги сравнительно масштабные для Армении, но протест улицы в этой стране — часть политической традиции. Удастся ли оппозиции раскрутить митинги до таких размеров, что власти будут ощущать серьёзную угрозу, — непонятно. Пока мы наблюдаем раскол внутри правительства. Военная часть элиты, верховный генералитет, требует отставки правительства.

— Чьё влияние на кризис на данный момент больше, оппозиции или военных?



— Я бы сказал, что заявление высших военных чинов — это часть пазла, благодаря которому протестное движение существует. По большому счёту конструкция такая: есть какое-то количество людей, которые поддерживают премьера Пашиняна, и они не составляют большинства, это такое ядро поддержки. Есть люди, которые против нынешнего правительства, и они тоже не составляют большинства. И те и другие — меньшинство.

Пашинян опирается на апатию, на усталость, на нежелание людей выходить на улицу и делать вторую революцию за два с половиной года. Потому что люди не видят перспектив, возможности что-то изменить.

Лозунги очень понятные. Карабах, армия, заключённый договор, проигранная война... Но это всё политическая риторика, не социалка. Домохозяйка не выйдет на улицу под этими лозунгами. Совсем другая картина была, когда Пашинян приходил к власти. Это была чистой воды социалка — борьба с коррупцией, борьба с олигархами, такая левая риторика.

Также на russian.rt.com «Переполнил чашу терпения»: кандидат на пост главы переходного правительства Армении Манукян о политике Пашиняна

Сейчас кто только не высказался против правительства — и церковь, и университеты, и профессура, и президент (за досрочные выборы), и теперь генералитет. А людей на улицах недостаточно.

— Если риска свержения власти силой улиц нет, зачем премьеру собирать митинги своих сторонников? Это ответ генералам, оппозиции, всем сомневающимся?

— У Пашиняна есть единственный источник легитимности — опора на агору, на площадь, на народ. Он это говорит, и он умеет это делать. Он чувствует себя в своей стихии на площади. В известной степени, придя к власти, он продолжает вести себя как лидер протеста, оппозиционный активист.

Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками. Ереван, 25 февраля 2021 года

Reuters

© Stepan Poghosyan / Photolure

Только вот в апреле 2018-го всё было совсем по-другому. Будь у него сегодня та народная поддержка, он мог бы сделать всё что угодно. Но сегодня широкую поддержку он потерял. Да ещё и после проигранной войны. Поэтому приходится делать вот такие вещи.

—Как известно, президент Армении Армен Саркисян не поставил свою подпись на документе об отставке главы Генштаба. Как вам кажется, это в итоге не усугубило ситуацию? Насколько повлияла бы отставка Оника Гаспаряна на политическую обстановку, как вы полагаете?

— Дело тут не столько в отставке. Идёт политический процесс: решается вопрос внеочередных выборов, точнее, каким образом они будут проходить. Есть вариант ухода в отставку и парламента, и премьера — на таком варианте настаивает оппозиция. Оппозиция настаивает, чтобы временным премьером был Вазген Манукян, он обязуется не участвовать в выборах.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Армении Оник Гаспарян

© Министерство Обороны Республики Армения

Премьер настаивает, что хочет остаться исполняющим обязанности премьер-министра и проводить выборы в таком виде. Это невозможно по Конституции — придётся менять закон. На сегодняшний день, чтобы парламент ушёл, а премьер остался, такой возможности нет. Оппозиция против — если Пашинян останется, считают они, то будет использован административный ресурс. Но если давление не будет таким серьёзным, чтобы премьер воспринимал это как угрозу, то ситуация будет продолжать висеть в воздухе.