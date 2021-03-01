«Было неправильно доложено»: Пашинян признал ошибочность своих утверждений о комплексах «Искандер»

Заявление Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах стоящих на вооружении армянской армии комплексов «Искандер» было связано с имевшейся у него некорректной информацией. По словам пресс-секретаря политика, ситуацию прояснили в ходе телефонного разговора президента России и премьер-министра Армении. Комментируя сообщение, Дмитрий Песков подчеркнул важность восстановления правды в этом вопросе. В Армении продолжается политический кризис, спровоцированный заявлением Пашиняна об «Искандерах» и последовавшим увольнением замначальника Генштаба страны. В понедельник, 1 марта, премьер встретился с президентом страны Арменом Саркисяном, который ранее отказался удовлетворить его прошение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о применении вооружёнными силами страны комплексов «Искандер» в ходе нагорнокарабахского конфликта были связаны с предоставленной ему неверной информацией. Об этом агентству «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь политика Мане Геворгян.

По её словам, в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном в числе прочих вопросов обсуждалось и упомянутое заявление.

«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер-министр Армении пришёл к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено», — пояснила Геворгян.

«Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества», — подчеркнула пресс-секретарь премьера.

Она добавила, что Ереван продолжает тесно взаимодействовать с Москвой в области высоких технологий и в сфере военной промышленности, а также намерен предпринимать шаги к дальнейшему углублению сотрудничества.

«Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире», — отметила Геворгян.

Комментируя это сообщение армянской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сказал: «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена».

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Напомним, 23 февраля в интервью порталу 1in.am Никол Пашинян сделал резонансное заявление, спровоцировавшее новый виток политического кризиса в Армении. Отвечая на заочный вопрос экс-президента страны Сержа Саргсяна, почему в ходе последнего обострения нагорнокарабахского конфликта армянская армия не использовала «Искандеры» уже на ранней стадии столкновений, премьер-министр упомянул о «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах российских оперативно-тактических комплексов.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать это заявление первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян сказал, что подобного не могло произойти: «Это несерьёзно, невозможно». Уже вечером 24 февраля президент страны Армен Саркисян по представлению Никола Пашиняна отправил генерал-лейтенанта в отставку.

На следующий день Генштаб распространил сообщение с призывом к кабмину уйти в отставку: «Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Позднее в Генштабе подтвердили, что распространённое заявление с требованием отставки правительства «не было сделано под чьим-либо давлением» и отражает позицию высокопоставленных офицеров Вооружённых сил Армении.

Пашинян назвал это попыткой военного переворота, заявил о решении отправить в отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана. В итоге в городе прошли демонстрации как сторонников, так и противников действующего премьера.

В свою очередь, в Минобороны РФ с недоумением отреагировали на слова Пашиняна про эффективность использования «Искандеров». Там сообщили, что, согласно имеющимся сведениям, подтверждённым в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов этого типа не применялся в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, а весь боезапас ракет находится на военных складах.

«Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — предположили в оборонном ведомстве.

Вечером 25 февраля состоялся уже упомянутый телефонный разговор Путина с Пашиняном, в ходе которого обсуждалось обострение политической ситуации в республике. Тогда российский лидер призвал все стороны к сдержанности и к урегулированию противоречий в рамках закона.

Однако политический кризис в Армении пока не разрешился. Согласно Конституции республики, начальника Генштаба назначает и снимает с должности президент по предложению премьер-министра. Но Армен Саркисян 27 февраля отказался подписывать указ об увольнении Оника Гаспаряна, вернув проект документа с возражениями и комментарием, что он «в корне противоречит Конституции».

Премьер с непониманием встретил это решение и повторно направил Саркисяну предложение об увольнении начальника Генштаба — на этот документ президент также должен отреагировать в течение трёх дней.

Тем временем 1 марта прошло заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого были осуждены попытки вовлечения вооружённых сил в политические процессы, а также обнародован призыв к президенту подписать указ о снятии Гаспаряна с должности. Причём приглашение на заседание Совбеза получили как президент, так и глава Генштаба, однако оба не пришли на встречу. Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе президента, он не участвовал в заседании по состоянию здоровья.

Также в понедельник состоялась встреча Саркисяна и Пашиняна, в ходе которой они обсудили внутриполитическую ситуацию в стране. Комментируя итоги переговоров, в администрации президента призвали воздерживаться от распространения неофициальной информации и сообщили, что Саркисян в своих действиях руководствуется исключительно Конституцией страны и действует в национальных интересах.

Ранее президент также выразил готовность объединить политические силы за столом переговоров «для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений».

Сам Пашинян во время митинга своих сторонников в Ереване попросил прощения за ошибки.

«Речь идёт о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощения за все допущенные им ошибки», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Он также заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы.

«Если политические силы согласятся с нашими предложениями... мы готовы пойти на внеочередные выборы… Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции. Давайте пойдём на внеочередные парламентские выборы», — сказал он.