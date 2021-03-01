Песков прокомментировал заявление Еревана о докладе по «Искандерам»
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Мане Геворгян, после сравнения фактов и сведений Пашинян «пришёл к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено».
«Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества», — говорится в заявлении.
В Кремле прокомментировали это сообщение.
«Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», — сказал Песков РИА Новости.
24 февраля армянский премьер заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.
После этого на заявление Пашиняна отреагировали в Министерстве обороны России. Там заявили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Карабахе, а высказывания премьера на эту тему могут быть следствием введения его в заблуждение.