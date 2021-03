«Правду нужно искать везде»: вокалист System of a Down — об активизме, конфликте в Нагорном Карабахе и геноциде армян

В феврале 2021 года в сети вышел документальный фильм «Правда в лицо власти», снятый об активистской деятельности вокалиста американской рок-группы System of a Down Сержа Танкяна. В интервью RT исполнитель рассказал, почему его музыка попала под цензуру после терактов 11 сентября, обозначил своё отношение к вторжению США в Афганистан и Ирак, а также поднял вопрос признания в мире геноцида армян. Кроме того, Танкян осудил однобокую поддержку Вашингтоном израильской политики на Ближнем Востоке и рассказал о деятельности System of a Down в ходе последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

— В новом документальном фильме «Правда в лицо власти» озвучено немало обвинений в адрес стран — членов НАТО. Расскажите об этом фильме. И не могу не задать извечный вопрос: может ли музыка изменить мир? — Я надеюсь. «Правда в лицо власти» — это документальный фильм об активистской деятельности. Поначалу голос активиста, вашего покорного слуги, не может оказывать большого влияния — до тех пор, пока ему не начинает помогать музыка. Она, а также успех группы System of a Down дают мне возможность доносить свои взгляды и участвовать в активистской деятельности. Затем в фильме говорится о её результатах и о том, к каким это приводит последствиям в жизни творческого человека... Выход второго студийного альбома Toxicity по времени почти совпал с трагедией 11 сентября. Нашу песню Chop Suey, наряду с треками многих других исполнителей, из-за цензуры компании Clear Channel запретили транслировать в радиоэфире. Но альбом с этой песней, в тексте которой упоминается «самоправедное самоубийство», добрался до первой строчки в рейтинге Billboard. — Стоит напомнить, почему вообще после терактов 11 сентября ваша музыка попала под цензуру. В фильме отмечается, что вы критически оценивали внешнеполитический курс США, но каким-то образом вас обвинили в поддержке тех терактов. — Я написал статью под названием «Понимание нефти», в которой пытался разобраться в причинах данной трагедии. И в частности, указывал на то, что США в течение 50 лет несправедливо оказывали поддержку диктаторам, а также на наш внешнеполитический курс в целом. Я призывал решать проблему, опираясь на многосторонний подход, а не на ура-патриотические безрассудные меры. А ведь именно так можно охарактеризовать реакцию США, когда они вторглись в Афганистан и Ирак. Ирак здесь был вообще ни при чём. В качестве предлога ссылались на оружие массового уничтожения, которого, как потом выяснилось, в стране никогда не было. То был мой ответ на происходившие события, причём я понимал, что в США их могут использовать как очередную уловку, чтобы присваивать природные ресурсы за рубежом, а не действительно восстанавливать справедливость, как мне бы хотелось. Я пытался всё это осмыслить, но столкнулся с резкой критикой. Наше общество было к такому не готово. В умах во многом царили реакционные, патриотические и даже шовинистические настроения, но люди не особо понимали, что происходит на самом деле. Вместе со мной и нашей группой свои взгляды открыто озвучили ещё несколько артистов. Их было не так много, и, разумеется, в адрес каждого из нас последовала негативная реакция. — А затем судьба свела вас с Майклом Муром, который... снял видеоклип на вашу песню Boom, в котором фигурировали Джордж Буш-младший и бывший британский премьер-министр Тони Блэр. — Я познакомился с Майклом в Нью-Йорке... Мы тогда готовились к выпуску третьего альбома под названием Steal This Album, и мне пришла в голову идея использовать эту песню. Boom — политическая песня о бомбардировках и их последствиях. Мне показалось, что было бы здорово, если бы клип снял Майкл Мур. Нам с большим трудом удалось убедить лейбл оплатить съёмки, особенно учитывая, что мы не собирались выпускать песню в качестве сингла — ведь дело было не в деньгах. Нам пришлось столкнуться с множеством трудностей, но в итоге всё получилось, и мы сумели заручиться согласием Майкла. Он отправил в Лос-Анджелес потрясающую съёмочную группу, которая записала, как мы принимаем участие в антивоенных протестах, проходивших до начала войны в Ираке. Затем смонтировал клип, и тот вышел на MTV то ли за день, то ли буквально в день начала войны с Ираком. — Почему страны, в которых мы с вами сейчас находимся (США и Великобритания. — RT), не считают это кровопролитие (события 1915 года. — RT) геноцидом армянского народа?

— В декабре 2019 года обе палаты конгресса США официально признали геноцид армян, и теперь настала очередь Великобритании. Геноцид армян признаёт Россия, а также Европарламент, Ватикан. Да и вообще многие страны — большая часть Европы, ряд южноамериканских государств. Это вы мне скажите, почему Британия его не признаёт... Я узнал о геноциде армян от своих бабушек и дедушек — все четверо пережили те события. Это из-за геноцида я родился в Ливане. Армянский народ был депортирован. Из-за геноцида большинство армян живут в диаспорах за пределами Армении. Для нас это огромная национальная трагедия. Но я с гордостью хочу сказать, что в 2015 году System of a Down впервые выступили в Армении в рамках тура, посвящённого 100-летней годовщине геноцида армян. Это был невероятный концерт. Мне казалось, будто мы рождены, чтобы оказаться там, будто этому выступлению просто суждено было состояться. Тот вечер имел для меня больше смысла, чем вся наша предыдущая карьера... Мне кажется, после признания факта геноцида армян конгрессом США администрация Байдена находится в куда более выгодном положении для того, чтобы назвать вещи своими именами... Мы считаем, что именно в этот день (24 апреля. — RT) президент Байден официально признает геноцид армян. Концерт System of a Down в Ереване в 2015 году

© @systemofadown — В последнее время израильские военные самолёты, которые отправляются бомбить Сирию, совершают полёты над страной, в которой вы родились, — над Ливаном. Напомните, о чём песня Occupied Tears из альбома Harakiri? Почему вы её написали? Вам же известно, что после того, как Берни Сандерс заговорил об оккупации Израилем Палестины, его обвинили в антисемитизме? — По сути, это композиция о необходимости мира между Израилем и Палестиной. В ней озвучиваются опасения обеих сторон, творящаяся несправедливость и, скажем так, однобокая поддержка Америкой израильской политики в регионе. Против этой несправедливости я тоже не раз высказывался. Активист должен быть активистом во всём, потому что правду нужно искать везде. — Поклонники System of a Down будут разочарованы тем, что группа не выпускает новый альбом. Но 19 марта выходит мини-альбом под названием Elasticity. — Да, всё верно: 19 марта я выпускаю мини-альбом Elasticity. Уже можно послушать первый сингл — одноимённую заглавную песню. На неё снят клип, который спродюсировал мой хороший друг и отличный режиссёр Илья Найшуллер. Группа System of a Down также выпустила две песни во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы привлечь внимание к тому, что там происходило на самом деле... Мы также собрали немалую сумму денег для пожертвования некоммерческим организациям в Армении, с тем чтобы обеспечить протезами солдат, потерявших конечности в результате ударов с беспилотников. Полную версию интервью смотрите на RTД.