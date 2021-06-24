Путин провёл переговоры с Пашиняном

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин провёл переговоры с Пашиняном
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Отмечается, что Путин поздравил Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении.

«Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений», — говорится в сообщении.

Также, как сообщает пресс-служба Кремля, «в ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчёркнута важность последовательной реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

«Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе», — заявили в Кремле.

Накануне сообщалось, что Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху и уделили внимание работе в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

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