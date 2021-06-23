Путин и Алиев обсудили восстановление экономических связей на Южном Кавказе

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, они обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху и уделили внимание работе в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
Путин и Алиев обсудили восстановление экономических связей на Южном Кавказе
  • Reuters

«Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», — сообщили в Кремле.

Стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

В мае президент России провёл переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, они обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе.

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