Путин и Алиев обсудили восстановление экономических связей на Южном Кавказе
- Reuters
«Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», — сообщили в Кремле.
Стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.
В мае президент России провёл переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, они обсудили в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе.