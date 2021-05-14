В Кремле сообщили о разговоре Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в которого в том числе обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», — заявили в Кремле.

Также российская сторона подтвердила настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе.

В свою очередь Пашинян выразил признательность российскому президенту и высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия. Он выступил за то, чтобы «все возникающие проблемы разрешались исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».

«Были также затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — говорится в сообщении.

10 мая президент России провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.