Путин провёл телефонный разговор с Алиевым

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с Алиевым
  • РИА Новости

Отмечается, что Путин и Алиев «тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность».

«Подтверждён обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Также условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Баку.

Также Лавров посетил Армению, где провёл переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном и с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.

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