Путин провёл телефонный разговор с Алиевым
- РИА Новости
Отмечается, что Путин и Алиев «тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность».
«Подтверждён обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия», — говорится в сообщении.
Также условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Баку.
Также Лавров посетил Армению, где провёл переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном и с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.