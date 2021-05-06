Лавров рассказал о проработке вопросов производства «Спутника V» в Армении

Москва и Ереван прорабатывают вопросы организации производства вакцины «Спутник V» на территории Армении. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Безвозмездно поставлена партия доз вакцины «Спутник V». Пришла буквально в прошлом месяце очередная партия — 15 тыс. доз этого препарата», — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Арой Айвазяном.

Лавров также отметил, что на данный момент прорабатываются вопросы «организации её (вакцины «Спутник V». — RT) производства на армянской территории».

Ранее стало известно, что Лавров посетит с рабочими визитами 5—6 мая Ереван и 10—11 мая Баку.

В ходе контактов с Арменией и Азербайджаном предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества.