Лавров проведёт переговоры с Алиевым во время визита в Азербайджан
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте МИД России.
«10—11 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Баку с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым», — говорится в заявлении.
Ранее Лавров посетил Армению, где провёл переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, а также с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.