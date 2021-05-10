Лавров проведёт переговоры с Алиевым во время визита в Азербайджан

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Баку.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«10—11 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Баку с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым», — говорится в заявлении.

Ранее Лавров посетил Армению, где провёл переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, а также с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном.