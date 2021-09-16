Песков прокомментировал доклад ЕП с призывом пересмотреть отношения с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал утверждённый Европарламентом доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией.

Он заявил, что «суть этого документа, она может только вызывать сожаление».

По словам Пескова, «к великому сожалению, там не идёт речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путём общения на различных уровнях и по различным каналам».

Пресс-секретарь добавил, что «единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер».

Ранее стало известно, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал этот доклад.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН.