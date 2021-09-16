В Госдуме прокомментировали доклад ЕП с призывом пересмотреть отношения с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал утверждённый Европарламентом доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией.

«Я считаю, что это совершенно бесперспективный подход, с точки зрения общей политики Евросоюза. Когда малые государства, в том числе Литва, пытаются навязать большим государствам антироссийские подходы, которые вредят развитию экономики Европы. Сейчас необходимо объединять усилия для того, чтобы противостоять глобальным вызовам и обеспечивать устойчивое развитие всем регионам мира. Для нас, конечно, наибольшую важность имеет именно Европа и наши ближайшие соседи», — сказал депутат.

По его мнению, «Литва просто пытается торговать русофобскими настроениями».

«Это делается для того, чтобы получить в обмен какую-то поддержку со стороны Евросоюза. То есть, по сути, Литва занимается попрошайничеством. Это у них, конечно, уже вошло в привычку, но долго это продолжаться не будет. Я уверен, что в Европе найдутся здравомыслящие политики и управленцы, которые понимают, что развитие взаимовыгодных отношений между Россией и Евросоюзом гораздо важнее сиюминутных политических разногласий», — добавил Морозов.

Ранее стало известно, что Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

В нём идёт речь о рекомендации «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России» и «разработать всеобъемлющую стратегию» в отношении Москвы.