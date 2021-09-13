Свыше 8 тысяч исков к Украине от жителей Крыма и Донбасса ждут рассмотрения в ЕСПЧ

С начала конфликта на юго-востоке Украины в Европейский суд по правам человека обратились около 7 тыс. жителей ДНР и ЛНР, а также около 1 тыс. крымчан. Эти люди потеряли близких и родных, кров, работу, стали инвалидами. Многим пришлось навсегда покинуть свои дома. Однако ни один из исков к официальному Киеву за семь лет так и не был рассмотрен.

Люди, пострадавшие от боевых действий в Донбассе, попали в безвыходную ситуацию. Обратиться в российские суды они не могут, так как Донецк и Луганск не входят в состав России. Жаловаться на действия ВСУ в украинские суды не имеет смысла, так как жители непризнанных республик не верят в их объективность. Казалось бы, обращение в ЕСПЧ — единственный способ восстановить справедливость. Но и тут жертв затяжного конфликта, видимо, не спешат услышать. Европейский суд иски принял, но когда начнётся рассмотрение по существу, неизвестно.

Среди истцов — бывшая жительница Донецка Анна Тув. В мае 2015-го украинская артиллерия разбомбила её дом. При обстреле погибли муж и старшая дочь, ранения получили двое младших детей. Сама Анна потеряла руку. Сейчас она живёт в Подмосковье на пенсию по инвалидности. Анна, как и тысячи других беженцев из Донбасса, ждёт начала рассмотрения её иска к Украине.

Отсрочка на справедливость

По мнению адвоката-международника Дмитрия Панфилова, который имеет опыт работы с ЕСПЧ, молчание европейского правосудия может продлиться несколько лет, а может и больше. Срок рассмотрения исков от частных лиц никак не регламентирован. По его словам, многолетняя отсрочка правосудия может быть связана с тем, что военный конфликт на юго-востоке Украины ещё не завершился и не разрешён территориальный спор.

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Панфилов считает, что к рассмотрению исков от гражданских лиц ЕСПЧ перейдёт не раньше, чем рассмотрит целый ряд взаимных судебных претензий Украины и России.

«ЕСПЧ не спешит высказываться относительно исков России и Украины в связи с политической спецификацией этого вопроса. Думаю, в этом проблема. А обычные люди сейчас заложники этой ситуации», — рассказал RT Дмитрий Панфилов.

Избирательное право

Первый иск к России официальный Киев подал в Европейский суд ещё в 2014 году. Он был связан с возвращением Крыма в состав Российской Федерации. Затем были обвинения в адрес Москвы в оказании помощи Донбассу, иск, связанный с крушением малайзийского боинга, и обвинения в нарушении второй статьи Европейской конвенции прав человека («Право на жизнь»). Эти судебные разбирательства находятся в стадии рассмотрения.

Россия, в свою очередь, впервые в своей истории обратилась в ЕСПЧ только в текущем году. Иск к Украине содержит множество пунктов.

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Москва возложила на Киев ответственность за гибель людей на «майдане», в Одессе и Донбассе, а также обвинила в регулярном нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека — о праве на жизнь, запрещении пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на уважение частной и семейной жизни и других. Когда будет рассмотрен этот иск, пока неизвестно.

Сложный характер

Кроме того, Россия ходатайствовала о назначении обеспечительных мер к Украине, связанных с водной блокадой Крыма и нарушением прав русскоязычного населения. Но получила отказ.

«Ответ ЕСПЧ пришёл уже на следующий день после подачи иска, что не может не свидетельствовать о поверхностности проведённого им анализа и суммарном характере судопроизводства. Вместе с тем отмечаем, что данное промежуточное процессуальное решение не предопределяет исхода рассмотрения жалобы «Россия против Украины» по существу», — прокомментировали ситуацию в Департаменте информации и печати МИД России.

На данный момент в ЕСПЧ к Украине подано более 10,5 тыс. исков от её настоящих и бывших граждан.