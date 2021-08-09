В ДНР и ЛНР создали комиссии по поиску пропавших без вести в конфликте в Донбассе

Короткая ссылка
В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках создали специальные межведомственные органы по поиску пропавших без вести. Об этом на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Сегодня мы пригласили вас, чтобы рассказать о создании в Донецкой народной республике и Луганской народной республике специальных межведомственных органов по поиску лиц, пропавших без вести», — обратилась она к журналистам. 

По её словам, с 2014 года жертвами вооружённой агрессии со стороны Киева только на территории ДНР стали более 5 тыс. человек, порядка 8 тыс. человек ранены. Более 9 тыс. человек считаются пострадавшими в результате конфликта. 

Она отметила, что с 2014 года в ходе поисковых работ на территории ДНР обнаружено порядка 130 мест захоронения без вести пропавших лиц. 

«Погибшими найдены 253 человека. Как правило, обнаруженные тела имеют явные признаки насильственной смерти, следы жестоких пыток и издевательств», — сказала она. 

Ранее представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик заявили, что приветствуют подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на действия Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить