В ЛНР и ДНР приветствуют подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на действия Украины

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Представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приветствуют подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на действия Украины.
В ЛНР и ДНР приветствуют подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на действия Украины
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Председатель комитета народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский в комментарии Донецкому агентству новостей заявил, что такой шаг привлечёт внимание Европы к преступлениям, которые совершают власти Киева в Донбассе.

«Этот ход сейчас очень сильный — в Европе очень мало знают о том, что происходит здесь, и это будет один из таких мощных посылов для Европы: посмотрите, мол, что у вас происходит под носом — фактически в центре Европы идёт геноцид населения Донбасса», — сказал он.

Представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник в комментарии Луганскому информационному центру отметил, что необходимость подачи такой жалобы против Украины назревала уже давно. Он отметил, что в Донбассе приветствуют такой шаг со стороны России.

«Действиям Киева в Донбассе давно должна была быть дана международная правовая оценка. Безнаказанность влечёт за собой новые преступления и надругательства над правами человека, разделение людей на обладающих правами и бесправных», — заявил Мирошник.

Первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд, касается ряда нарушений со стороны Украины. Среди перечисленных в документе — ответственность властей государства за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, включая события «майдана» в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.

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