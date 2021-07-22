Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Жалоба касается ряда нарушений. В том числе ответственности украинских властей за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, включая события «майдана» в Киеве, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.

Также в жалобе говорится о практике подавления свободы слова на Украине и преследовании инакомыслящих путём запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов, в том числе украинских, российских и из других стран, политиков и рядовых граждан. В обращении говорится о применяемой на Украине политике дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении использования русского языка из общественной сферы, а также о блокировании украинской стороной Северо-Крымского канала, являющегося основным источником пресной воды для жителей Крыма.

Российская сторона обратила внимание ЕСПЧ на гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации, на лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти, а также на нападения на дипломатические, консульские и другие представительства России на Украине.

Кроме того, Россия обратила внимание ЕСПЧ на крушение малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, а также на отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершённых преступлений.

С помощью обращения Россия намерена привлечь внимание ЕСПЧ и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Россия призывает заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины.

Отмечается, что часть претензий российской стороны связана с допускаемыми властями Украины нарушениями непосредственно в отношении россиян, в числе которых есть погибшие и раненые. В сообщении говорится, что на Украине значительное число россиян подвергается жестокому обращению, их имущество уничтожают и повреждают, а бизнес подвергают дискриминации. Также в жалобе подробно говорится о процессе неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил, что стало «основной причиной последовавших массовых нарушений конвенции и протоколов к ней».

Также в жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента, чтобы обязать Украину «незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировку поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке».