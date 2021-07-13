Украинские депутаты поддержали ликвидацию «Укроборонпрома»
- РИА Новости
За это, как пишет ТАСС, проголосовали 256 депутатов при 226 необходимых.
В пояснении к законопроекту отмечается, что цель закона — определить особенности экономического и организационного регулирования преобразования «Укроборонпрома» в акционерное общество.
Власти планируют создать два холдинга: «Оборонительные системы Украины», которые объединят 65 предприятий, а также Аэрокосмический холдинг.
Как отмечали в 2020 году в «Укроборонпроме», модель управления концерном не обеспечивает эффективное управление более чем 100 разрозненных предприятий, входящих в структуру.
Директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев прокомментировал конкурентоспособность Украины на рынке вооружений.