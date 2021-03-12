В ФСВТС оценили конкурентоспособность Украины на рынке вооружений

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев прокомментировал конкурентоспособность Украины на рынке вооружений.

В эфире канала «Россия 24» ведущая напомнила о подписании соглашения о расширении военно-технического сотрудничества «Укроборонпрома» с ОАЭ на сумму около $1 млрд.

«Украина — пускай на меня не обижаются коллеги из военно-промышленного комплекса — репутационно утратила определённые позиции и авторитет, честно говоря, подпортила в связи с тем, что было немало случаев поставок недоброкачественной продукции», — сказал Шугаев.

Он отметил, что у ФСВТС нет взаимоотношений с Украиной.

«У нас коммерционные связи не по нашей вине разорваны. Поэтому то, что они сегодня производят и говорят, что это советские технологии, вообще-то уже 30 лет как Советского Союза нет, тем более что Арабские Эмираты — это такой серьёзный партнёр, серьёзный импортёр вооружений. Я думаю, что мы вряд ли можем и будем рассматривать Украину как конкурента на рынке Арабских Эмиратов», — сказал он.

Кроме того, Шугаев рассказал, что Россия ведёт переговоры с несколькими странами о закупке ЗРС С-400 и зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».