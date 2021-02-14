«Укроборонпром» заключил соглашения о сотрудничестве с компаниями из ОАЭ

Директор украинского концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения о расширении военно-технического сотрудничества с двумя компаниями из ОАЭ.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединённые Арабские Эмираты генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества», — говорится в заявлении.

Уточняется, что договоры заключены на общую сумму около $1 млрд.

Ранее в украинском концерне «Укроборонпром» рассказали о сроках и условиях ликвидации предприятия.