«Укроборонпром» заключил соглашения о сотрудничестве с компаниями из ОАЭ

Короткая ссылка
Директор украинского концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения о расширении военно-технического сотрудничества с двумя компаниями из ОАЭ.
«Укроборонпром» заключил соглашения о сотрудничестве с компаниями из ОАЭ
  • © РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединённые Арабские Эмираты генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества», — говорится в заявлении.

Уточняется, что договоры заключены на общую сумму около $1 млрд.

Ранее в украинском концерне «Укроборонпром» рассказали о сроках и условиях ликвидации предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить