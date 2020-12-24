В «Укроборонпроме» назвали сроки и условия ликвидации концерна

В украинском концерне «Укроборонпром» рассказали о сроках и условиях ликвидации предприятия.

Как сообщает пресс-служба предприятия, оборонный концерн могут ликвидировать до конца июня 2021 года.

«В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности... До конца июня 2021-го — ликвидация ГК «Укроборонпром» и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества», — говорится в заявлении.

Уточняется, что трансформация концерна стартует после принятия Верховной радой необходимого для этого законопроекта. Его принятие ожидается до 30 апреля 2021 года.

В апреле 2020 года также сообщалось, что на Украине собираются ликвидировать «Укроборонпром» и создать вместо него шесть отраслевых холдингов.