Россия ведёт переговоры с рядом стран о закупке С-400 и «Панцирей»

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Россия ведёт переговоры с несколькими странами о закупке ЗРС С-400 и зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1». Об этом заявил в эфире «Россия 24» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Россия ведёт переговоры с рядом стран о закупке С-400 и «Панцирей»
  • РИА Новости

Комментируя заявки от других стран на поставки, он назвал С-400 и «Панцирь» хитами продаж.

«С-400 знаменитые и наши «Панцири», которые доказали свою эффективность (при работе против беспилотников. — RT). Причём эта оценка не только наша, она есть в официальном докладе НАТО. Самое главное — наша техника, особенно «Панцири», показала себя очень эффективно в ходе антитеррористической операции в Сирии», — сказал Шугаев.

По его словам, поступает «достаточно большое количество заявок», которые прорабатываются.

«В этих системах С-400 четыре-пять стран точно заинтересованы, ну и десяток (заявок. — RT) — на «Панцири», — добавил глава ФСВТС.

Как отметил Шугаев, портфель экспортных оружейных заказов России в условиях пандемии остался на уровне $50—55 млрд.

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