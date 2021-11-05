«Нужны «перемоги»: к чему может привести подписание новой хартии о стратегическом партнёрстве США и Украины

На следующей неделе, 10 ноября, Украина и США подпишут в Вашингтоне новую хартию о стратегическом партнёрстве. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, укрепление взаимоотношений с США, особенно в сфере безопасности, входит в число ключевых приоритетов стратегии внешней политики Киева. Однако представители украинских политических кругов в беседе с RT напомнили, что каких-либо значимых плюсов от подписания аналогичного документа в 2008 году Киев так и не получил. В свою очередь, аналитики полагают, что хартия ознаменует собой не паритетное партнёрство, а подчинение Украины американскому политическому курсу.

Украина и США на следующей неделе подпишут новую хартию о стратегическом партнёрстве, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, это произойдёт на заседании двусторонней комиссии, которое состоится 10 ноября в Вашингтоне.

«Укрепление стратегического партнёрства с США, особенно в сфере безопасности, входит в ключевые приоритеты нашей стратегии внешней политики. Сегодня я рад анонсировать, что уже 10 ноября мы с госсекретарём Энтони Блинкеном проведём в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнёрства Украина — США, на котором подпишем новую хартию о стратегическом партнёрстве», — заявил Кулеба на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.

По словам министра, эта хартия будет отвечать на совместные вызовы, стоящие перед США и Украиной. Кроме того, документ определит дальнейшее развитие отношений Киева и Вашингтона, даст начало углублению их двусторонних связей, а также усилит единство «в условиях российской агрессии», заявил Кулеба.

Однако источник RT в украинском МИД пояснил, что эта хартия является рамочным документом и не накладывает на Вашингтон обязательств оказывать Киеву какую-либо конкретную помощь.

«Его задача — подчеркнуть, что США и Украина усиливают сотрудничество. Но на самом деле никто не обязывает американских партнёров предоставлять Украине оружие, кредиты или способствовать вступлению в НАТО. Понятно, что хартия представляется чуть ли не как победа украинской дипломатии. Но какую практическую выгоду от этого документа получит страна? Возможно, устными заявлениями о поддержке всё и закончится», — сказал чиновник.

Партнёрство без обязательств

Во время своего выступления Дмитрий Кулеба напомнил, что Комиссия стратегического партнёрства возобновляет работу после нескольких лет перерыва. Он назвал этот факт воплощением договорённостей между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским, достигнутых во время визита украинского лидера в Вашингтон в начале сентября.

«Украинская дипломатия системно развивает достижения сентябрьского визита президента в США, в ходе которого наши страны заключили 20 взаимовыгодных документов в сферах экономики, безопасности и энергетики», — заявил глава МИД республики.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

© kmu.gov.ua

По мнению Кулебы, готовность Вашингтона к новому этапу стратегического партнёрства говорит о том, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых партнёров США в Европе.

Дипломат также заявил, что на заседании комиссии будут обсуждаться вопросы обороны Украины, противодействия «российской агрессии», укрепления энергетической безопасности, привлечения американских инвестиций и другие темы. По его словам, 2021 год станет новой отправной точкой в отношениях Киева и Вашингтона.

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«Мы оставили позади период турбулентности, теперь мы ведём системную работу над укреплением и углублением нашего стратегического партнёрства», — убеждён Кулеба.

В свою очередь, источник RT в партии «Слуга народа» считает, что грядущее подписание хартии усилит не паритетное сотрудничество двух стран, а прямое влияние Вашингтона на украинскую политику.

«США усиливают своё влияние на Украине: местные чиновники будут делать то, что им скажут в Вашингтоне. Хартия — очередной документ, предназначенный для этой цели. Зеленский хочет выиграть выборы во второй раз и надеется, что поддержка американских партнёров ему в этом поможет», — считает депутат.

США и Украина уже подписывали подобную хартию — ещё в 2008 году, при администрации Джорджа Буша — младшего. Только Киев никаких преференций от её подписания не получил, напомнил источник RT в партии «Батькивщина».

«Как она помогла удержать Крым, не допустить войну на Донбассе или построить сильную армию? Больше денег, как я помню, тоже никто не дал, так — пару миллиардов, и всё. Но Зеленскому нужны «перемоги», поэтому его окружение стремится не реформировать страну, а подписывать различные документы, которые ни на что не влияют. Так будет и в этот раз», — заявил собеседник RT.

Не разделяют оптимизма Кулебы и в украинском правительстве. Источник RT в Министерстве экономики отметил, что, несмотря на заявления главы МИД, новые инвестиции из США в страну после заседания этой комиссии привлечь не удастся.

«Инвесторы смотрят на условия работы в государстве, а они оставляют желать лучшего. Какой нормальный предприниматель принесёт деньги в страну, если его бизнес могут отобрать по решению проплаченных судов? Или какие новые технологии можно предоставить Украине, если чиновники воруют на всём, что только можно? Кого ни призовёшь к ответу — везде круговая порука», — пояснил чиновник.

Дружба против

Напомним, на сентябрьских переговорах с Зеленским американский лидер заявил об активизации деятельности Комиссии по стратегическому партнёрству США и Украины и в других сферах сотрудничества с Киевом.

«Мы также создаём новую стратегическую правовую базу в области обороны и новый пакет помощи в области безопасности на сумму $60 млн, а кроме того, начинаем новый диалог по вопросам энергетики и климата, чтобы помочь Украине диверсифицировать её энергопоставки, поддерживая наши климатические цели, связанные с глобальным потеплением», — сказал Байден.

Владимир Зеленский и Джо Байден на переговорах в Белом доме

Reuters

© Jonathan Ernst

Партнёрство Вашингтона и Киева, добавил президент США, станет ещё более прочным, так как Украина и Америка «имеют сходную систему ценностей».

«Соединённые Штаты по-прежнему твёрдо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а также нашей поддержке евроатлантических устремлений Украины», — заявил Байден.

Позднее Дмитрий Кулеба интерпретировал его слова как то, что Киев никогда не останется «наедине с Россией».

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Однако первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя это выступление президента США, тогда назвал его высказывания «протокольными фразами».

В свою очередь, в Кремле выразили сожаление, что Вашингтон и Киев собираются выстраивать дружеские отношения прежде всего для противостояния Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком «минус». И скорее, говоря по-простому, там речь идёт об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это тоже может вызывать только сожаление», — сказал Песков.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT также выразил мнение, что новая хартия, которую подпишут Киев и Вашингтон, усилит не партнёрство, а зависимость Украины от американского политического курса.

«Какое может быть стратегическое партнёрство у ковбоя и лошади? Здесь нет ничего нового: будет продолжаться использование Украины в геополитических целях США. Будет сохраняться напряжённость, завершение конфликта в Донбассе не планируется, и американцы имеют к этому прямое отношение — поставляют оружие и вдохновляют колониальную киевскую администрацию на дальнейшие действия», — сказал политолог.

Он добавил, что Вашингтон не беспокоится ни о чём, кроме своих интересов.

«Если им будет выгодно, они сдадут своих партнёров. Да и то партнёры должны быть в равных правах и их интересы должны соблюдаться в равных степенях. Однако Соединённые Штаты в последнюю очередь будут беспокоиться об интересах Украины», — отметил Дудчак.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, подписание данной хартии будет означать «окончательное подчинение» Украины Вашингтону.

«Все те приоритеты, которые перечислил Кулеба, — это не интересы Украины, это интересы Соединённых Штатов Америки. Они диктуют свою волю, они определяют и решают, где, что и как будет для Украины. Это не стратегическое партнёрство, а стратегическое подчинение. Фактически Украина признаётся в том, что она подчиняется стратегии США и берёт на себя обязательства выполнять их интересы и задачи», — сказал политолог.

На вопрос, что именно получает Украина от подобной интеграции в американскую сферу влияния, ответа нет, подчеркнул Оленченко.

«Украина не получает абсолютно ничего, кроме того, что она декларирует готовность выполнять задачи, которые интересуют Вашингтон и отвечают американским интересам. Поэтому эта хартия — лицемерие со стороны США, а со стороны Украины это наивность, или глупость, или то и другое вместе», — добавил собеседник RT.

Пользу из этого соглашения извлекает только отдельная политическая группа в лице администрации действующего президента Украины, пояснил Оленченко.

«Для администрации Зеленского это вопрос самосохранения — выжить во внутриполитической борьбе на Украине, подчеркнув близость Зеленского к США, и заручиться поддержкой американской администрации. Для Украины там ничего не просматривается. В то же время соперники нынешнего президента понимают, что всякие Зеленские, Кулебы и Даниловы всего лишь пытаются закрепиться у власти», — заключил эксперт.