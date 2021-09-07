Кулеба: Байден заявил, что Украина не останется наедине с Россией

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Президент США Джо Байден в рамках беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским обозначил, что Киев никогда не останется наедине с Россией.
Кулеба: Байден заявил, что Украина не останется наедине с Россией
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Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ICTV.

«Ключевая гарантия заключалась в том, что президент Байден чётко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией, и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что помощь со стороны американцев Киеву в данном случае является сигналом Вашингтона для Москвы.

«Тот факт, что именно под визит (Зеленского. — RT) США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные Javelin, — это сигнал России. Во время визита в кулуарах американские партнёры это и говорили, что лучший сигнал России — это увеличение поддержки Украины со стороны США», — пояснил украинский дипломат.

Он добавил, что о поддержке Украины ранее Киев заверили и в американском конгрессе. По словам Кулебы, поддержка западных партнёров будет проявляться в увеличении объёмов военной помощи, дипломатических мерах по сдерживанию России и разработке совместных проектов в сфере безопасности с другими странами НАТО.

В четверг, 2 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи. Общий объём американской гуманитарной помощи Киеву с учётом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.

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