США объявили о выделении более $45 млн гуманитарной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.

Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента США.

По его словам, новый пакет гуманитарной помощи предназначен для «3,4 млн нуждающихся в ней жителей Украины».

Блинкен отметил, что общий объём американской гуманитарной помощи Киеву с учётом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.

Ранее сообщалось, что переговоры американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме продлились более двух часов.