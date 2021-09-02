США объявили о выделении более $45 млн гуманитарной помощи Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.
США объявили о выделении более $45 млн гуманитарной помощи Украине
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  • globallookpress.com

Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента США.

По его словам, новый пакет гуманитарной помощи предназначен для «3,4 млн нуждающихся в ней жителей Украины».

Блинкен отметил, что общий объём американской гуманитарной помощи Киеву с учётом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.

Ранее сообщалось, что переговоры американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме продлились более двух часов.

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