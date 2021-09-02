США объявили о выделении более $45 млн гуманитарной помощи Украине
- © Nazar Furyk
- globallookpress.com
Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента США.
По его словам, новый пакет гуманитарной помощи предназначен для «3,4 млн нуждающихся в ней жителей Украины».
Блинкен отметил, что общий объём американской гуманитарной помощи Киеву с учётом этих средств составит $351 млн начиная с 2014 финансового года.
Ранее сообщалось, что переговоры американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме продлились более двух часов.