Блинкен проведёт встречу с главой МИД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

РИА Новости

«Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для (проведения. — RT) заседания Комиссии стратегического партнёрства, которое состоится 10 ноября», — сказал Прайс. По его словам, упомянутая комиссия является «важным механизмом для США и Украины для общения и сотрудничества по общим приоритетам в широком спектре вопросов». Ранее Блинкен провёл переговоры с главой МИД Австралии Марис Пейн, стороны обсудили сотрудничество в рамках AUKUS.