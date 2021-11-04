Блинкен проведёт встречу с главой МИД Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Блинкен проведёт встречу с главой МИД Украины
  • РИА Новости

«Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для (проведения. — RT) заседания Комиссии стратегического партнёрства, которое состоится 10 ноября», — сказал Прайс.

По его словам, упомянутая комиссия является «важным механизмом для США и Украины для общения и сотрудничества по общим приоритетам в широком спектре вопросов».

Ранее Блинкен провёл переговоры с главой МИД Австралии Марис Пейн, стороны обсудили сотрудничество в рамках AUKUS.

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