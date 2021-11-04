Блинкен проведёт встречу с главой МИД Украины
- РИА Новости
«Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для (проведения. — RT) заседания Комиссии стратегического партнёрства, которое состоится 10 ноября», — сказал Прайс.
По его словам, упомянутая комиссия является «важным механизмом для США и Украины для общения и сотрудничества по общим приоритетам в широком спектре вопросов».
Ранее Блинкен провёл переговоры с главой МИД Австралии Марис Пейн, стороны обсудили сотрудничество в рамках AUKUS.