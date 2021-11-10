Минобороны: разведывательная авиация стран НАТО увеличила интенсивность полётов у границ России

В Минобороны сообщили об увеличении интенсивности полётов у границ России в Черноморском регионе за прошедшие сутки.

Отмечается, что ВС России продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе.

«За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полётов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 9 ноября над акваторией Чёрного моря «радиотехническими средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождался самолёт разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США».

Также 9 ноября российские зенитные ракетные войска сопроводили над акваторией Чёрного моря три разведывательных самолёта стран НАТО.

Это стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы на греческом острове Крит, приближавшийся к границе России на расстояние 30 км, базовый патрульный самолёт P-8А «Посейдон» ВМС США, взлетевший с авиабазы на итальянском острове Сицилия, приближавшийся к российской границе границе на расстояние 70 км, а также вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолёт-разведчик С-160G «Габриэль» ВКС Франции, приближавшийся к границе России на 30 км.

«Ещё один стратегический самолёт-разведчик — U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, — был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины, приближаясь к границе Российской Федерации на расстояние около 60 км», — добавили в ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о том, что действия США в Чёрном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе.