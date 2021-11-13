«Иждивенческая позиция»: почему в Киеве заявили о раздражении обеспокоенностью ЕС ситуацией в Донбассе

В Совете нацбезопасности и обороны Украины раскритиковали обеспокоенность ЕС ситуацией в Донбассе. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, высказывания по этому поводу начинают «немного раздражать». По его мнению, причина всех проблем республики кроется в её зависимости от России. Между тем в ЕС ранее призвали Киев не нарушать права граждан и возобновить работу пропускных пунктов на линии разграничения. Тем не менее основную вину за ситуацию в регионе Брюссель также склонен возлагать на Москву, притом что она не является стороной конфликта. Эксперты полагают, что ЕС, не имея большого влияния на Киев, предпочитает просто закрывать глаза на действия украинских властей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов осудил страны ЕС за их позицию по ситуации в Донбассе. При этом он констатировал, что регион покинули около 1,5 млн человек, и назвал их беженцами.

«Мы от войны страдаем уже восьмой год. Из многих стран Европы мы слышим, что они обеспокоены. И эта их обеспокоенность начинает немного раздражать», — заявил Данилов в эфире телеканала «1+1».

Он также выразил мнение, что многие проблемы республики связаны с Россией. По мнению секретаря СНБО, из-за «зависимости» от Москвы украинцы не могут начать жить нормально.

«К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение... Нам всё время говорят, что только с россиянами и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности. До тех пор, пока мы будем зависеть от них хотя бы на йоту, мы будем иметь очень серьёзные проблемы. Они этими проблемами будут пользоваться», — заявил Данилов.

Напомним, ранее в ЕС призвали Киев соблюдать права жителей Донбасса и возобновить работу всех контрольных пунктов въезда — выезда (КПВВ), которые в своё время были закрыты под предлогом распространения коронавируса.

«COVID-19 — это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент», — сказал в интервью «РБК-Украина» спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор.

Один из контрольных пунктов въезда — выезда на линии разграничения в Донбассе

РИА Новости

© Сергей Аверин

По его мнению, закрывая КПВВ, киевские власти просто наказывают людей по обе стороны линии соприкосновения, лишая их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом.

Напомним, на данный момент функционируют только два КПВВ из семи: один — на линии разграничения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией «Новотроицкое — Еленовка», другой — «Станица Луганская» в Луганской области.

Осуждают, но поддерживают

Помимо ситуации, связанной с закрытием КПВВ, в Евросоюзе, в частности в Германии и Франции, ранее выразили обеспокоенность применением украинскими военными ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе и эскалацией конфликта. Министерства иностранных дел двух государств призвали стороны снизить напряжённость на линии соприкосновения и придерживаться минских договорённостей.

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Однако Киев раскритиковал позицию европейских партнёров. Более того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «Минские соглашения не являются плацдармом для мира» и что украинские власти не станут вести переговоры с представителями самопровозглашённых республик.

Как отмечают эксперты, на все подобные высказывания украинских чиновников и политиков в Евросоюзе не только закрывают глаза, но и периодически потворствуют им. В частности, Брюссель вслед за Киевом пытается переложить ответственность за ситуацию на юго-востоке республики на Россию.

К примеру, во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Москву одной из сторон украинского конфликта. При этом она заявила о поддержке реализации Минских соглашений и положительно оценила усилия Киева, которые тот якобы прикладывает для их имплементации.

«Мы воздаем Украине должное за её усилия. Мы полностью поддерживаем позицию правительства президента (Зеленского. — RT). И мы призываем Россию признать свою ответственность в качестве стороны конфликта», — заявила глава ЕК.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

AP

© Olivier Matthys

От ЕС не отстают и США, обещая Украине противостоять «действиям России по дестабилизации». Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, якобы именно РФ — «тот камень, который препятствует мирному урегулированию». В связи с этим аналитики подчёркивают двоякость позиции Соединённых Штатов, напоминая, что недавно Москву с визитом посетила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая отметила совпадение американских и российских подходов по особому статусу Донбасса.

В поисках виноватого

В России не раз отвергали обвинения в том, что Москва является стороной конфликта на юго-востоке Украины. В частности, на неправомерность приписывания России этого статуса указывал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Восприятие Евросоюза, оценка самого конфликта именно такое, какое хотят и добиваются в Киеве. А именно — формулирование роли России как стороны конфликта. Этого никогда не было, этого нет и не будет», — сказал он на брифинге 19 октября.

По словам Чижова, ЕС воспринимает Россию в таком свете, чтобы угодить Киеву, из-за чего объединение сделало развитие своих отношений с Российской Федерацией «заложником конфликта в третьей стране».

О деструктивности той политики, которую проводят украинские власти, неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин. Так, в телефонной беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель президент подчеркнул, что Киев «всё больше делает ставку на силовые методы» и нарушает минские договорённости.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявил, что с попустительства Франции и Германии в Киеве «подрывают... игнорируя все советы», заключённые ранее соглашения. Пример этому привёл полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам одного из последних раундов переговоров.

«Конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования упорно игнорируются. Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, валяют дурака. Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно», — рассказал Грызлов 10 ноября по итогам очередной встречи контактной группы в видеоформате.

Украинские военные в Донбассе

AP

© Dmitry Lovetsky

Он также указал на тот факт, что украинская сторона постоянно уклоняется от ответа на вопрос о причинах нагнетания ею напряжённости в зоне конфликта. Полпред подчеркнул, что Киев пытается подменить дискуссию о путях прекращения обстрелов на линии соприкосновения обсуждением технических вопросов работы мониторинговой миссии ОБСЕ.

В поисках выгоды

По мнению экспертов, нынешняя позиция киевских властей продиктована желанием как можно дольше удерживать внимание западных партнёров на себе. Киеву невыгодно раз и навсегда решить проблему в Донбассе, ведь тогда он лишится своего главного козыря в давлении на ЕС и США и последние о нём быстро забудут, считают аналитики.

По этой причине, отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, украинские политики сейчас раскручивают тему новой встречи в нормандском формате. Ведь так они смогут подчеркнуть свою значимость, попытаться добиться для себя каких-нибудь послаблений в отношении «Минска» и продемонстрировать населению, что проблема якобы решается.

«Однако это не так, в Киеве к миру не стремятся, но хотят создать видимость с помощью бессодержательной встречи. Это прекрасно понимают в Москве, потому и не горят желанием участвовать в этом фарсе», — пояснил Жарихин в комментарии RT.

Эксперт напомнил, что подобная встреча уже проходила почти два года назад, однако никаких конструктивных действий после неё со стороны Киева не последовало.

«Киев не готов обсуждать урегулирование ситуации, а лишь способен демонстрировать внешнее миролюбие и заявлять о мифической российской агрессии. В такой ситуации никакого смысла участвовать в нормандском формате нет», — добавил эксперт.

Здание правительства Украины в Киеве

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В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин отметил, что украинские власти всеми силами сейчас стремятся переписать Минские соглашения или хотя бы оттянуть их имплементацию, чтобы не растерять остатки авторитета среди населения.

«На Украине принято считать, что «Минск» был подписан с ущемлением украинских интересов, что то, о чём договорился предыдущей президент Пётр Порошенко, не соответствует взглядам нынешних властей. На деле же Украина просто пытается переложить свою ответственность на третьи стороны. Такая иждивенческая позиция у руководства страны прослеживается на каждом шагу», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Однако это не может быть оправданием для ЕС, который пытается уклониться от своих обязательств по влиянию на Киев, считает эксперт. Тем более что вина за нынешнее поведение Украины отчасти лежит именно на Брюсселе и Вашингтоне. Ведь, не встречая серьёзного осуждения со стороны западных партнёров, украинские власти чувствуют свою силу и безнаказанность.

«Нынешняя Украина — это проект Запада, который поддержал сначала государственный переворот в стране в 2014 году, а затем и разрыв всяческих связей между Москвой и Киевом. Поэтому сегодня на США и ЕС лежит большая часть ответственности за то, как сложилась ситуация», — заключил Козюлин.