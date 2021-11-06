«Готов включиться в политическую борьбу»: почему экс-глава МВД Украины Аваков раскритиковал санкционный курс Киева

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подверг критике механизм введения ограничительных мер, который использует официальный Киев. По его словам, Совет нацбезопасности и обороны республики (СНБО) превратился в орган по «штампованию санкций», которые зачастую вводятся поспешно и безосновательно, а также с нарушением действующего законодательства. Источники RT во властных кругах Украины полагают, что последние заявления Авакова могут свидетельствовать о его намерении полноценно вернуться в большую политику.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) при президенте Владимире Зеленском перестал был самостоятельным органом исполнительной власти и превратился в инструмент по «штампованию» санкций. Такое мнение выразил бывший министр внутренних дел республики Арсен Аваков, покинувший свой пост в июле 2021-го.

«У нас сейчас исполнительная власть за счёт того, что есть монобольшинство, вся сосредоточена на Офисе президента. Нет никакого баланса... Не существует СНБО как органа исполнительной власти. СНБО назначается указами президента, то есть по сути решения СНБО — это решения президента Украины... СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций», — сказал политик в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, даже в бытность его присутствия в Совете рестрикции зачастую вводились поспешно и не имели под собой оснований.

«Мне за пять минут до этого (до голосования. — RT) давали папочку, я её открывал и внимательно читал, а потом поднимал голову и говорил: «Слушайте, а вот эта фирма сюда внесена на основании чего?». А они говорят: «Посмотрите, там же есть оперативная справка». А я говорил, что у меня таких справок полон стол: половина из них неправда, а половину надо дорабатывать», — рассказал Аваков.

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К тому же, подчеркнул он, некоторые ограничительные меры вводились с прямым нарушением законодательства страны — в частности, те, которые применялись по отношению к украинцам и противоречили закону «О санкциях» (в нём говорится, что ограничения могут применяться со стороны Украины в отношении «иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность»).

При этом стоит отметить, что сам Аваков, ещё будучи министром, полностью поддерживал санкционную политику Зеленского и активно выступал за введение рестрикций в отношении граждан Украины — председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца, депутата Верховной рады Тараса Козака.

«Есть законные инструменты защиты государственности. Ими нужно располагать», — говорил Аваков в мартовском интервью Дмитрию Гордону.

Однако в эфире «Украины 24» бывший министр заявил, что ситуация с лидером оппозиционеров стоит особняком.

«Это пограничная такая история, потому что Медведчук тоже гражданин Украины. Но там есть ситуация предъявленных обвинений по измене. Это одна ситуация», — сказал Аваков.

«Хороший инструмент влияния»

Комментируя ситуацию, политологи констатируют, что действующие украинские власти считают санкции удобным инструментом для достижения целей, в связи с чем такой курс вряд ли будет пересмотрен. Помимо этого, источник RT в офисе Зеленского отметил, что все рестрикции вводятся с разрешения президента и его окружения.

«Это хороший инструмент влияния на политиков, бизнесменов и олигархов. Критикуешь главу государства — готовься к санкциям», — сказал чиновник.

Собеседник RT из партии «Слуга народа» также отмечает, что ограничительные меры пришлись по вкусу киевским властям.

«Депутаты и члены СНБО должны голосовать за то, что им скажут. Инакомыслие не приветствуется, за это можно понести ответственность», — говорит он.

При этом политик признал, что не представляет, как при такой системе строить демократию в республике. В частности, он напомнил о ситуации с санкциями против ряда СМИ, принадлежащих депутату Рады от партии ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Рестрикции, введённые в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, стали причиной их закрытия. Обеспокоенность в связи с давлением властей на СМИ выразили даже в ООН. Глава мониторинговой миссии мировой организации по правам человека на Украине Матильда Богнер в сентябре заявила, что эти решения «не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений».

Зал заседаний СНБО

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Между тем, как отметил источник RT в кабинете министров Украины, санкционные списки действительно часто бывают «низкого качества».

«В них путают имена, фамилии и компании. Никто из голосующих не успевает проверить правильность предоставленной им информации. Возникает хаос, а абсолютно непричастных людей заставляют бегать по кабинетам чиновников. И часто им приходится платить за то, чтобы избежать проблем», — рассказал он.

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В связи с этим, считает собеседник RT в партии «Батькивщина», Арсен Аваков решил воспользоваться ситуацией и выступить как критик существующей системы, чтобы заработать очки для полноценного возвращения в большую политику. Тем более, что в стране уже началась подготовка к выборам в парламент.

«Оппозиционные силы сейчас проводят переговоры. Что же касается Авакова, то он и не собирался уходить из политики. У него хорошие отношения с Юлией Тимошенко, Арсением Яценюком и даже бывшим главой Верховной рады Дмитрием Разумковым. С кем-то из них он может объединиться и пройти в парламент. Рейтинг Зеленского снижается, и для оппозиционных политиков сейчас хороший шанс заявить о себе и в будущем получить поддержку своей партии на выборах», — заметил источник.

Проект Нуланд

В свою очередь, опрошенные RT эксперты также расценивают нынешний выпад Авакова как часть его политической кампании. Тем более, что это интервью стало одним из первых после его отставки в июле 2021-го. При этом политолог-американист Дмитрий Дробницкий не исключает, что выступление Авакова было одобрено его западными кураторами.

«У Украины две конкурирующие линии управления. Одна из них представлена госсекретарём Энтони Блинкеном и его соратниками, а вторая — вернувшейся к активной политической деятельности Викторией Нуланд. И Аваков является именно её проектом», — заявил он в беседе с RT.

По его словам, Нуланд считает Украину своей сферой влияния. «И Аваков своим выступлением даёт ей понять, что готов включиться в политическую борьбу», — рассуждает эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин считает, что экс-министр, как опытный политик, намеренно выбрал тему санкций для обозначения своей позиции. Эксперт полагает, что таким образом он пытается дистанцироваться от нынешнего руководства, которое теряет авторитет среди населения.

«Он изучил, какие именно действия власти вызывают наибольшее недовольство у населения, что украинцы считают ущемлением гражданских прав, и сделал для себя соответствующие выводы. Поэтому слова Авакова можно считать свидетельством того, что он не оставил стремления вернуться во власть и пытается получить электоральную поддержку среди населения», — пояснил в разговоре с RT Жарихин.

По его мнению, экс-глава МВД ориентируется на настроения своих западных кураторов, понимая, что те не в полной мере довольны нынешним руководством Украины во главе с Зеленским.

«Я не исключаю, что именно команда чиновников Госдепартамента США, которая сейчас оказалась у власти, с симпатией смотрит на Авакова. Однако в этом случае перед ними стоит непростая задача реабилитировать бывшего министра в глазах общественности после ряда скандалов, связанных с его ведомством», — подчеркнул эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Говоря о сложившейся ситуации, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, отметил, что бывший глава украинского МВД имеет довольно серьёзный политический потенциал.

«Аваков — не только влиятельная фигура в правоохранительной сфере, но и инициатор многих добровольческих вооружённых соединений, учувствовавших в боевых действиях в Донбассе. И к нему многие политики прислушиваются», — отмечает Суздальцев.

При этом он допускает, что президентские амбиции у Авакова могут и отсутствовать, однако от роли «серого кардинала» экс-министр вряд ли отказался бы.

«У него есть поддержка силового блока. Он, скорее всего, не будет претендовать на высший государственный пост, но Аваков явно намерен укреплять свои позиции и продолжать участвовать в политической жизни Украины», — резюмировал Суздальцев.