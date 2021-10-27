«Идёт зондирование почвы»: почему на Украине заговорили о смене формы правления
- Владимир Зеленский
- Reuters
- © Gleb Garanich
На Украине вопрос смены формы правления с парламентско-президентской на президентскую не стоит и не актуален. Об этом заявил глава пропрезидентской партии в Раде «Слуга народа» Давид Арахамия. Так он прокомментировал сделанное ранее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова на эту тему.
«Это — личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение... Теоретически, если у общества есть такая потребность, это можно решать на референдуме», — заявил Арахамия.
Глава «Слуги народа» добавил, что сейчас в обществе нет такого запроса или большой дискуссии по этой теме.
Ранее Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина» заявил, что Украине по форме правления лучше было бы быть президентской республикой, а не парламентско-президентской.
«Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать: давайте делать президентскую республику, где президент — это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами всё хорошо», — заявил секретарь СНБО.
Он пояснил, что на всенародных выборах президента на него возлагаются надежды, однако по конституции Украина — парламентско-президентская республика.
«Тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента... Если вы хотите моё личное мнение, я могу сказать. Я за жёсткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идёт, зачем и так далее», — сказал Данилов.
- Заседание Верховной рады Украины
- © rada.gov.ua
По его словам, в украинской истории трудно найти прецеденты, «когда без личности можно было сделать рывок вперёд».
Источник RT в кабинете министров Украины говорит, что окружение Зеленского не скрывает: президент хочет получить ещё больше полномочий.
«Президенту, видимо, нравится решать вопросы по звонку. И сконцентрировать власть в своих руках. Поэтому и закрываются оппозиционные телеканалы, увольняются неугодные чиновники. Зеленский понимает, что если он и выиграет следующие президентские выборы, то точно не получит большинства в парламенте. И, видимо, до этого времени решил сконцентрировать власть в своих руках», — рассказал собеседник RT.
«Мне не нужна никакая власть»
Президентско-парламентская форма правления на Украине была установлена в 1996 году. В 2004 году, после принятия Верховной радой изменений в конституцию, она была изменена на парламентско-президентскую. Однако в 2010 году Конституционный суд Украины вернул президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий, а страну — к президентско-парламентской форме правления. После событий 2014 года, когда власть на Украине сменилась в результате госпереворота, форма правления в очередной раз была изменена на парламентско-президентскую.
В июне этого года в интервью СМИ Владимир Зеленский заявил, что де-факто на Украине действует президентско-парламентская форма правления. Украинцы, выбирая президента, хотят, чтобы он, несмотря ни на что, нёс ответственность за всё, пояснил Зеленский.
Так он прокомментировал подписание указов, которыми ввёл в действие решения СНБО Украины о санкциях в отношении российских предприятий.
«Мы пришли менять страну — так давайте её менять. Поэтому всё, что у меня есть под рукой, вся власть, — всё моё оружие, и СНБО — один из этих видов оружия. И я его применяю», — резюмировал Зеленский.
При этом президент Украины отметил, что если он «должен со всеми договариваться», то его это, «честно говоря, не устраивает».
В начале октября Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. Об этом он сказал во время брифинга в Трускавце по итогам выездного заседания фракции «Слуга народа». Он также отверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе.
«Мне не нужна никакая власть, причём с самого начала. Я пришёл, чтобы изменить то, что пообещал», — сказал Зеленский.
При этом он отметил, что, когда президент, спикер Рады и премьер «работают из трёх разных команд», нет «никакой концентрации совсем», а все решения принимаются годами.
- Заседание Верховной рады
- © rada.gov.ua
Стоит отметить, что Зеленский заявил об этом на фоне конфликта с занимавшим на тот момент пост спикера Рады Дмитрием Разумковым. В 2019 году Разумков был главой президентской партии «Слуга народа» и прошёл в Раду под первым номером её избирательного списка. Однако после того, как спикер Рады отправил закон об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии, несмотря на протесты «Слуги народа», его однопартийцы и сам Зеленский выступили с критикой в его адрес.
7 октября Рада по инициативе «Слуги народа» отправила в отставку спикера украинского парламента Разумкова. Украинские политологи отмечают, что эта отставка подтверждает намерение Зеленского сконцентрировать власть в своих руках.
«Надо менять систему, а не форму»
На Украине предложение в очередной раз сменить форму правления на президентскую встретили скептически. Так, бывший вице-премьер Павел Розенко заявил, что Зеленский не нуждается в дополнительных полномочиях и укреплении президентской вертикали.
«Знаю чётко одно — разговоры о переделе полномочий между ветвями власти, кто кому какую власть должен передать, начинаются тогда, когда власти надо найти крайних в своих провалах и неуспехе своей деятельности», — подчеркнул Розенко.
- Выборы президента Украины в 2019 году
- AP
- © Sergei Grits
Он напомнил, что партия «Слуга народа» обладает монобольшинством в Верховной раде, а Зеленский и так имеет всю полноту власти.
«Сегодня у президента Украины есть свой парламент, своё правительство. Все министры назначаются им, им же увольняются. Его Национальный банк, его прокуратура, его СБУ. Вся полнота власти сегодня у президента. Поэтому сегодня это манипуляции — говорить о том, что каких-то полномочий не хватает президенту, чтобы эффективно работать», — заявил Розенко.
Источник RT в Министерстве юстиции Украины считает, что команда президента таким образом прощупывает общественное мнение.
«Идёт зондирование почвы: окружение президента хочет понять, как к усилению полномочий президента у отнесутся элита и избиратели. Против выступают западные партнёры. А Зеленский, который ещё не так давно говорил о том, что не держится за власть, уже, видимо, передумал», — пояснил собеседник RT.
В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что появление в публичной сфере заявлений о смене формы правления в стране свидетельствует, что Зеленский собирается встать на опасный путь.
«Видимо, опыт других президентов его так ничему и не научил. Политическая элита и западные партнёры не приветствуют авторитаризма, и акции протеста украинцев никто не отменял», — отметил представитель «Батькивщины».
Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, озвучивание подобных идей говорит о том, что политики, находящиеся у власти, не обладают компетенциями для управления страной.
«Поэтому они размышляют, как бы власть монополизировать. Выстраивать власть в рамках отношений обычной парламентской демократии им не удаётся. В любом случае это демонстрация того, что нынешние руководители пока не показали себя способными управлять страной. Это попытка манёвра, чтобы удержать у власти такого политика, как Зеленский, который пока что ничего не продемонстрировал», — сказал аналитик в беседе с RT.
Рассуждения о форме правления на Украине — очередная попытка нынешней власти снять с себя ответственность за свои промахи, считает Оленченко.
«Это попытка подменить то, чем должно заниматься политическое руководство, а именно обеспечением экономического развития, благосостояния украинцев и созданием нормальных дипломатических отношений с соседними странами. Ни по одной из этих позиций нет улучшения, а скорее даже ухудшение ситуации», — подчеркнул эксперт.
Эффективность государства определяется не формой правления, а эффективностью и адекватностью управляющей элиты, отметил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
«На Украине государство находится в состоянии комы, то есть, по сути дела, политическая и управленческая структуры уничтожены или агонизируют. Соответственно, в головах отдельных политиков должны рождаться мысли, как это всё исправить. Обычно идут простейшим путём и предлагают поменять форму правления. На самом деле надо менять систему, а не форму», — заключил эксперт.