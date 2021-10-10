«Убрать с дороги оппозицию»: почему на Украине выдвинули новые обвинения против Виктора Медведчука

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что новые обвинения, выдвинутые против главы её политсовета Виктора Медведчука, «фальшивые и безосновательные». Представители политсилы утверждают, что Киев продолжает «преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры». Ранее Медведчуку было предъявлено новое обвинение в госизмене, содействии деятельности террористической организации и «подрыве энергетической безопасности» Украины. По мнению экспертов, позиция ОПЗЖ по поводу этих подозрений отвечает объективной реальности. При этом аналитики считают, что давление на Медведчука и его партию со стороны действующей власти будет только нарастать.

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что новые обвинения, выдвинутые против главы её политсовета Виктора Медведчука, «являются фальшивыми и безосновательными». Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

«Незаконная и неудавшаяся попытка вменить новое подозрение председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

По словам представителей оппозиции, Киев решил «подбросить угля в гаснущее дело» против Медведчука.

«Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с «новыми» и стократ более абсурдными обвинениями в его адрес. На сей раз — в «подрыве энергетической безопасности страны». И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу», — уточнили в политсиле.

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Напомним, накануне во время брифинга для журналистов генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что в отношении Виктора Медведчука возникли подозрения в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с якобы его причастностью к поставке угля с территорий Донецкой и Луганской народных республик на госпредприятия Украины.

Как подчеркнули в ОПЗЖ, открытие нового уголовного дела обусловлено «полной беспомощностью органов прокуратуры, неспособностью обосновать свои позиции по первому уголовному делу» против Медведчука.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» обращает внимание, что подозрения в отношении политика и «рекордные суммы залогов» возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов, в которых, по мнению партии, замешано руководство Украины.

«Такими действиями власть Зеленского стремится отвлечь внимание от скандалов, которые сопровождают деятельность президента и его окружения: офшорного скандала, связанного с публикацией «Досье Пандоры», отставки председателя Верховной рады, призванной окончательно поставить крест на независимости законодательной власти, и ряда других столь же вопиющих событий», — утверждают в оппозиции.

Стоит отметить, что новые обвинения в адрес Медведчука последовали после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» — подборку материалов о якобы причастности ряда мировых лидеров, политиков и знаменитостей к офшорным схемам.

В частности, в докладе утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, занимающему сейчас пост советника президента. Кроме того, в документе говорится, что украинский лидер и его партнёры по студии «Квартал 95» братья Шефир зарегистрировали в офшоре компанию, трастовым владельцем которой якобы является действующий глава СБУ Иван Баканов (ранее он также работал в студии «Квартал 95». — RT). В досье сообщается и о том, что Зеленский, а также его соратники могли быть причастны к получению $41 млн от структур, которые связаны с олигархом Игорем Коломойским.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

Между тем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что в обнародованных данных нет «ничего компрометирующего». По его словам, почти весь объём опубликованной информации уже поднимался политическими оппонентами Зеленского во время избирательной кампании 2019 года.

Уголовное преследование

Напомним, история, связанная с обвинениями в адрес Медведчука, началась ещё весной. 11 мая Генпрокуратура Украины провела обыски в его доме и офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь». По словам самого Медведчука, истинная цель «этих противозаконных обысков» — вручить ему «сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене».

Глава политсовета ОПЗЖ подчеркнул, что всё происходящее с ним «является политической расправой» за принципиальную позицию.

Позже политику были предъявлены обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

В свою очередь, Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, обвинив Киев в политической мотивации уголовного преследования, в грубом нарушении прав на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность.

В августе депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своём Telegram-канале, что Европейский суд по правам человека открыл производство по жалобе Медведчука на незаконные действия украинской власти и политические преследования, опубликовав официальное письмо ЕСПЧ.

«Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — написал Кузьмин.

Через две с половиной недели генпрокурор Украины сообщила, что расследование в отношении Медведчука завершено и после ознакомления защиты с материалами дела они будут переданы в суд.

Сейчас оппозиционер находится под домашним арестом, который был продлён Печерским районным судом до 31 октября.

«Был взят в заложники»

По мнению аналитиков, позиция ОПЗЖ в отношении уголовного преследования Медведчука и новых обвинений против него отвечает объективной реальности.

«Медведчук не просто оказался под домашним арестом, он был взят в заложники как политический оппонент. Дело в том, что Киеву не нравится наличие у оппозиционера потенциала в отношениях с Москвой и личных контактов с президентом России. Ведь украинские власти пока так и не смогли договориться о встрече лидеров РФ и Украины, поскольку не готовы обсуждать исключительно двусторонние отношения. А обратиться к Медведчуку за помощью в налаживании связей с Россией значило бы для Зеленского расписаться в собственной недееспособности. Ведь перед ним не стоит цели облегчить существование населения Украины, он идёт лишь за своими политическими амбициями», — заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT.

Он также отметил, что уголовное преследование Медведчука и порция новых обвинений — это последствия политических решений, а также попытки Киева «убрать с дороги оппозицию и мобилизовать лояльные политические силы вокруг Зеленского».

Агитационный билборд партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

РИА Новости

© Стрингер

«Партия ОПЗЖ имеет огромную поддержку среди украинского населения. Зеленский просто готовится к переизбранию на второй срок, поэтому заранее зачищает политическое поле от оппонентов. Информационное поле им уже зачищено. Киев не хочет, чтобы Медведчук и его партия своими действиями подтверждали, что без нормальных отношений с Россией Украине живётся намного сложнее», — сказал Суздальцев.

Схожей позиции придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, преследование Медведчука абсолютно политизированное, о чём, в частности, говорит и выдвижение новых обвинений.

«В ОПЗЖ совершенно точно оценили ситуацию. Атака на Медведчука — это не изолированное явление. Всё это укладывается в общую тенденцию становления авторитарной личной власти Зеленского в стране. При этом с теми же целями был снят с поста спикера украинского парламента Разумков, который не всегда разделял официальную позицию Киева. Зеленский пытается расправиться не только с явными оппонентами, но и с бывшими своими соратниками, которые проявляют хотя бы каплю самостоятельности», — сказал аналитик в беседе с RT.

И это ложится в общую тенденцию ликвидации остатков демократических устоев на Украине, считает Жарихин.

«Идёт процесс установления личной власти. А уголовное преследование Медведчука в этом процессе и новые обвинения нужны для того, чтобы лишить не только главу ОПЗЖ, но и всю политическую силу в целом всякой возможности участия в выборах или достижения высоких результатов», — подчеркнул эксперт.

При этом Жарихин считает, что давление на Медведчука и его партию со стороны киевских властей будет только нарастать.

«Я не исключаю, что через какое-то время вообще может встать вопрос о запрете деятельности «Оппозиционной платформы — За жизнь», — заключил аналитик.