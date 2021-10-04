В офисе Зеленского не увидели «ничего компрометирующего» в расследовании об офшорах

Короткая ссылка
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в комментарии изданию LIGA.net заявил, что в опубликованном журналистами расследовании «Офшор 95» нет «ничего компрометирующего».
В офисе Зеленского не увидели «ничего компрометирующего» в расследовании об офшорах
  • Reuters

По его словам, оппоненты Владимира Зеленского использовали практически всю предоставленную во время избирательной кампании на Украине в 2019 году информацию.

«Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего», — заявил Подоляк.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить