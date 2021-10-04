В офисе Зеленского не увидели «ничего компрометирующего» в расследовании об офшорах

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в комментарии изданию LIGA.net заявил, что в опубликованном журналистами расследовании «Офшор 95» нет «ничего компрометирующего».

По его словам, оппоненты Владимира Зеленского использовали практически всю предоставленную во время избирательной кампании на Украине в 2019 году информацию.

«Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего», — заявил Подоляк.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.