В офисе Зеленского не увидели «ничего компрометирующего» в расследовании об офшорах
- Reuters
По его словам, оппоненты Владимира Зеленского использовали практически всю предоставленную во время избирательной кампании на Украине в 2019 году информацию.
«Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего», — заявил Подоляк.
3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.