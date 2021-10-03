Международный консорциум журналистов опубликовал досье о якобы связи ряда политиков с офшорами

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и 400 чиновниках из около 100 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В частности, в материалах фигурирует имя президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает консорциум, он якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», — цитирует агентство досье.

Кроме того, в материалах содержатся документы, согласно которым семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы «продала британскую недвижимость на сумму около £400 млн», а одно из владений было продано в собственность британской короны, говорится в сообщении.

Международный консорциум также заявил, что выявил факты сотрудничества юридической фирмы США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики».

В расследовании утверждается, что он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США».