Международный консорциум журналистов опубликовал досье о якобы связи ряда политиков с офшорами

Короткая ссылка
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и 400 чиновниках из около 100 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Международный консорциум журналистов опубликовал досье о якобы связи ряда политиков с офшорами
  • РИА Новости

В частности, в материалах фигурирует имя президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает консорциум, он якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.

«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», — цитирует агентство досье.

Кроме того, в материалах содержатся документы, согласно которым семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы «продала британскую недвижимость на сумму около £400 млн», а одно из владений было продано в собственность британской короны, говорится в сообщении.

Международный консорциум также заявил, что выявил факты сотрудничества юридической фирмы США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики».

В расследовании утверждается, что он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить