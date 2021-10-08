«Президентские амбиции»: как отправили в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова

Более половины депутатов украинского парламента проголосовали за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Этот пост он занимал чуть более двух лет. Ожидается, что новый председатель Верховной рады будет избран 8 октября. Уходу Разумкова предшествовали разногласия с Владимиром Зеленским. Как отмечают источники RT в политических кругах Украины, размолвка между президентом и спикером парламента началась «достаточно давно». Аналитики полагают, что она могла быть спровоцирована политическими амбициями Разумкова.

Верховная рада утвердила отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. За это решение выступили 284 народных депутата.

При этом обладающая большинством партия «Слуга народа» не единогласно поддержала уход председателя законодательного органа. В пользу его отставки проголосовали 215 её членов, семеро высказались против, четверо воздержались, ещё семеро не участвовали в голосовании.

Помимо пропрезидентской политической силы, за то, чтобы Разумков покинул свой пост, высказались нардепы из фракций «Батькивщина», депутатских групп «За будущее» и «Доверие».

Также уход спикера поддержали несколько членов «Голоса», хотя формально фракция в целом выступила категорически против этого шага. По итогам голосования партия опубликовала заявление, в котором назвала отставку Разумкова разрушением парламентаризма на Украине.

С точки зрения руководства партии, уход Разумкова означает полную концентрацию власти в руках команды Владимира Зеленского. «Голос» ожидает, что работа оппозиционных сил сильно осложнится. Депутаты, поддержавшие отставку спикера, «предали свои ценности», считают в политической силе.

«Усилить конфликтность»

Разумков был немногословен, комментируя итоги голосования. В беседе с журналистами «СТРАНА.ua» он намекнул на планы продолжать политическую карьеру в должности депутата, сообщив, что в действующем созыве Рады «много людей, с которыми может быть по пути».

Выступая ранее с парламентской трибуны, Разумков заявил, что Рада должна оставаться независимым институтом, отстаивать демократические ценности и быть преградой на пути к узурпации власти.

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«При любых штормах и ураганах украинский парламент должен оставаться предохранителем, которым он был в нашей истории, и точкой равновесия и баланса», — сказал Разумков.

«Президентские выборы пока не начались. Раньше говорили, что из главы Верховной рады никогда не получалось президентов, сегодня мы этот ограничитель убрали», — добавил он.

На должность председателя Верховной рады были выдвинуты пять кандидатур. «Слуга народа» инициировал избрание первого вице-спикера Руслана Стефанчука, «Голос» — Ярослава Железняка, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — Яны Зинкевич. Внефракционный депутат Гео Лерос предложил коллегам поддержать члена «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, а тот — Лероса. Позже Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры.

Голосование по избранию нового председателя Рады пройдёт 8 октября. Эксперты склоняются к тому, что подавляющее большинство депутатов поддержит Стефанчука, который считается одним из самых близких соратников президента Украины.

Первый вице-спикер Рады познакомился с Зеленским в студенчестве в период игры за команду КВН «Три толстяка». В 2019 году он стал членом предвыборного штаба, отвечая в нём за идеологическую политику и законотворческую деятельность.

После прихода в парламент Стефанчук превратился в одного из основных соавторов законопроектов, которые продвигает офис президента. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что он нарушал регламент работы Рады, пытаясь добиться от депутатов положительных результатов голосования по инициативам Зеленского и его окружения.

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Впрочем, как отметил в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко, возможный приход Стефанчука на пост спикера вряд ли повлечёт принципиальные изменения в работе парламента.

«На Украине Стефанчука нередко представляют радикалом, а Разумкова эдаким «законником». Но, на мой взгляд, принципиальной разницы между ними нет. Все инициативы, которые нарушали закон и противоречили воле народа, проходили через Раду. Разумков не чинил этому препятствий и закрывал глаза на нарушения. Поэтому с новым спикером всё останется как и было», — полагает Семченко.

Иной точки зрения придерживается украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В беседе с RT он отметил, что Разумков, наоборот, пытался «сохранять парламент как место для коммуникаций и принятия решений в дискуссии между разными политическими силами». Эксперт полагает, что с возможным назначением Стефанчука в Раде может исчезнуть даже подобие баланса интересов.

«Приход Стефанчука может усилить конфликтность внутри парламента: заседания, на которых оппозиция попытается отстаивать свои интересы в рамках регламентов, будут попросту блокироваться или срываться. От Стефанчука можно ожидать немало радикальных мер», — рассуждает Бортник.

«Классический прозападный политик»

Разумков проработал на посту председателя Верховной рады чуть более двух лет. До того как занять эту должность, он был политконсультантом. Зеленский активно пользовался его услугами в период предвыборной кампании. Более того, на парламентских выборах 2019 года Разумков стал первым номером в списке «Слуги народа».

В мае того же года он возглавил пропрезидентскую партию, а в августе был избран спикером Рады. При этом источник RT в офисе президента говорит, что размолвка Разумкова с Зеленским началась «достаточно давно», её причиной стало стремление экс-спикера проводить самостоятельную политику.

«Отношения между ними стали портиться достаточно давно, а с начала этого года Разумков перестал поддерживать законы, которые инициирует президент, и окончательно вышел из-под его контроля. Однако за время своей работы Разумков успел завоевать популярность среди депутатов. Зеленскому пришлось лично убеждать их в необходимости его отставки», — сообщил источник.

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Так, на съезде пропрезидентской партии в Трускавце, который прошёл с 1 по 3 октября, были собраны подписи, позволившие инициировать отзыв Разумкова с должности председателя Верховной рады. Кроме того, тогда Зеленский на пресс-конференции заявил, что политик больше не является членом его команды.

«Партия имеет миллион вопросов к председателю Верховной рады не как к председателю Верховной рады, а как к человеку, который был делегирован этой командой, как к члену этой команды. Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды», — сказал Зеленский.

Также, по словам президента, политик слишком много распространяется о «внутренней ситуации» в «Слуге народа».

«Мы понимаем, что он хочет быть субъектом и сторонится уже своих однопартийцев... Он видит свою личную политическую жизнь, это его выбор, рабства нет. Но нужно решить: если ты решил идти своим путём — это твой выбор, это нормально, но ты должен понимать, что ты один на этом пути», — заявил Зеленский.

Как считают опрошенные RT эксперты, Разумков вызвал негодование Зеленского ещё и тем, что регулярно выражал несогласие с решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан и организаций Украины, которые находились в оппозиции к офису президента.

Президент Украины Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков

AFP

© Sergei SUPINSKY

Кроме того, 7 октября в ходе пресс-брифинга Разумков уже открыто раскритиковал Зеленского. В частности, он назвал «плохой историей» информацию об офшорах президента и его окружения, которую недавно опубликовал Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Считаю это плохой историей. Нужно выходить к общественности и объяснять. У меня собственности за рубежом нет. Мои дети живут тут, уезжать из страны я не собираюсь и запасных аэродромов не готовлю», — сказал Разумков.

Источник RT в офисе украинского лидера предположил, что за подчёркнуто независимой риторикой экс-спикера Рады могут скрываться «президентские амбиции». Аналогичного мнения придерживается и Руслан Бортник. По его мнению, Зеленский почувствовал в бывшем соратнике серьёзного конкурента.

«Разумков конкурирует за электорат, на лояльность которого рассчитывает Зеленский. В стране фактически началась борьба за президентский пост, и, в сущности, это и есть стратегическая причина отставки председателя парламента. Зеленский опасается усиления позиций Разумкова, того, что он сможет заручиться поддержкой бизнес-кругов и оставаться в фокусе общественного внимания за счёт присутствия в СМИ», — говорит Бортник.

Политолог назвал экс-председателя украинского парламента «классическим прозападным политиком» и не исключил, что его кандидатуру на должность президента вполне могут поддержать США и ЕС. При этом, по прогнозу Бортника, в ближайшее время Разумков вряд ли будет стремиться уйти в «жёсткую оппозицию» к Зеленскому.

Источник RT в партии «Слуга народа» полагает, что, имея за плечами богатый опыт работы политконсультантом, Разумков способен составить Зеленскому достойную конкуренцию и заручиться поддержкой Запада.

«У президента установились сложные отношения с администрацией Байдена и странами ЕС, поэтому они действительно могут поддержать Разумкова на следующих выборах. Этого Зеленский очень опасается и потому зачищает политическое поле от возможных конкурентов», — пояснил украинский политик.

Александр Семченко полагает, что после отставки экс-спикер Рады, скорее всего, продолжит вести переговоры с олигархами и «западными партнёрами».

«Разумков хочет, чтобы на него сделали ставку. Он понимает, что Запад и украинские олигархи привыкли раскладывать яйца по разным корзинам. В итоге его могут поддержать те олигархи, которые сейчас сотрудничают с Зеленским. Пока сложно прогнозировать, способен ли Разумков реально занять пост президента. Но даже если это и произойдёт, Украине легче вряд ли станет», — резюмировал Семченко.