Журналисты из OCCRP сообщили об «офшорах Зеленского и его партнёров»
- РИА Новости
По данным центра, который располагает документами, при помощи офшоров на двух партнёров президента «было куплено дорогое имущество в центре Лондона», пишет РИА Новости.
«Президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры по производству комедий владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе», — утверждает OCCRP.
При этом отмечается, что Зеленский с партнёрами по телекомпании «Квартал 95» якобы имели сеть офшорных фирм как минимум с 2012 года, когда компания начала выпускать контент для телеканалов, принадлежащих предпринимателю Игорю Коломойскому.
3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
В частности, в досье фигурируют Владимир Зеленский и Игорь Коломойский, а также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Соединённые Штаты в материалах ICIJ названы «крупнейшим налоговым убежищем».