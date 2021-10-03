Журналисты из OCCRP сообщили об «офшорах Зеленского и его партнёров»

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Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), ссылаясь на «досье Пандоры», сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский со своими партнёрами якобы владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе.
Журналисты из OCCRP сообщили об «офшорах Зеленского и его партнёров»
  • РИА Новости

По данным центра, который располагает документами, при помощи офшоров на двух партнёров президента «было куплено дорогое имущество в центре Лондона», пишет РИА Новости.

«Президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры по производству комедий владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе», — утверждает OCCRP.

При этом отмечается, что Зеленский с партнёрами по телекомпании «Квартал 95» якобы имели сеть офшорных фирм как минимум с 2012 года, когда компания начала выпускать контент для телеканалов, принадлежащих предпринимателю Игорю Коломойскому.

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В частности, в досье фигурируют Владимир Зеленский и Игорь Коломойский, а также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Соединённые Штаты в материалах ICIJ названы «крупнейшим налоговым убежищем».

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