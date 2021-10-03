Журналисты из ICIJ заявили о «покупке Бабишем поместья во Франции» с помощью офшоров
- Reuters
«Данные, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, показывают, что Бабиш через офшорные компании перевел $22 млн на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения», — цитирует заявление консорциума РИА Новости.
Как уточняется, особняк Chateau Bigaud расположен на территории площадью 9,4 акра.
«Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу», — утверждают журналисты.
3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
В частности, в досье фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и предприниматель Игорь Коломойский.