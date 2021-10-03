Журналисты из ICIJ заявили о «покупке Бабишем поместья во Франции» с помощью офшоров

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал данные, согласно которым премьер-министр Чехии Андрей Бабиш якобы использовал офшорные компании для приобретения «поместья на юге Франции стоимостью $22 млн». Как утверждают авторы материалов, премьер сохранил этот факт в тайне.

«Данные, полученные Международным консорциумом журналистов-расследователей, показывают, что Бабиш через офшорные компании перевел $22 млн на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения», — цитирует заявление консорциума РИА Новости.

Как уточняется, особняк Chateau Bigaud расположен на территории площадью 9,4 акра.

«Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу», — утверждают журналисты.

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В частности, в досье фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и предприниматель Игорь Коломойский.