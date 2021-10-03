Международный консорциум журналистов назвал США крупнейшим налоговым убежищем

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Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) назвал Соединённые Штаты «крупнейшим налоговым убежищем». Как заявили в организации, штат Южная Дакота при этом «скрывает миллиарды долларов богатства», связанного с ранее обвинёнными в финансовых преступлениях людьми.
Международный консорциум журналистов назвал США крупнейшим налоговым убежищем
  • Pixabay

«США, как это следует из утечки, являются крупнейшим налоговым убежищем», — приводит сообщение РИА Новости.

В досье утверждается о «десятках миллионов долларов, перемещённых из европейских и карибских офшоров в Южную Дакоту».

Также журналисты обратили внимание на то, что Невада и более десяти других штатов «превратились в лидеров в сфере предоставления финансовой тайны», при этом политические и правоохранительные усилия крупных стран «сосредоточены на традиционных офшорах», таких как Багамы и Кайманы.

«США больше заинтересованы в том, чтобы заставить другие страны делиться информацией об американских банковских офшорах, чем в обмене информацией о деньгах, движущихся через банковские счета, компании и трасты США», — утверждают авторы досье.

По данным консорциума, активы клиентов в трастах Южной Дакоты увеличились более чем в четыре раза за последние десять лет — до $360 млрд.

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В частности, в досье фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и предприниматель Игорь Коломойский, а также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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