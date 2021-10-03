Международный консорциум журналистов назвал США крупнейшим налоговым убежищем
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«США, как это следует из утечки, являются крупнейшим налоговым убежищем», — приводит сообщение РИА Новости.
В досье утверждается о «десятках миллионов долларов, перемещённых из европейских и карибских офшоров в Южную Дакоту».
Также журналисты обратили внимание на то, что Невада и более десяти других штатов «превратились в лидеров в сфере предоставления финансовой тайны», при этом политические и правоохранительные усилия крупных стран «сосредоточены на традиционных офшорах», таких как Багамы и Кайманы.
«США больше заинтересованы в том, чтобы заставить другие страны делиться информацией об американских банковских офшорах, чем в обмене информацией о деньгах, движущихся через банковские счета, компании и трасты США», — утверждают авторы досье.
По данным консорциума, активы клиентов в трастах Южной Дакоты увеличились более чем в четыре раза за последние десять лет — до $360 млрд.
3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
В частности, в досье фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и предприниматель Игорь Коломойский, а также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.