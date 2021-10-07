Верховная рада отправила в отставку спикера парламента Украины Разумкова

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Верховная рада Украины отправила в отставку спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова.
Верховная рада отправила в отставку спикера парламента Украины Разумкова
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Депутаты от фракции партии «Слуга народа» заявили, что Разумков якобы «перестал быть членом команды» и больше не действовал в интересах пропрезидентской партии. Сам он отверг эти обвинения и отметил важность сохранения субъектности украинского парламента.

«Независимо от того, кто является председателем Верховной рады Украины, парламент должен оставаться субъектным институтом. Субъектным! Иначе это путь к потере демократии, узурпации власти и потере парламентаризма. Пожалуйста, помните об этом», — заключил он, обращаясь к народным депутатам.

В понедельник, 4 октября, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о начале процедуры отзыва председателя украинского парламента с занимаемой должности.

По словам Разумкова, всё будет происходить «в соответствии с законом и регламентом».

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