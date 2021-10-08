В ОПЗЖ назвали сфальсифицированными новые подозрения по делу Медведчука

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что новые подозрения по делу против главы политсовета партии Виктора Медведчука являются «фальшивыми и безосновательными».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

В партии утверждают, что украинские власти продолжают «преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения».

Также в заявлении говорится, что «фальшивые, безосновательные подозрения и рекордные суммы залогов» в отношении Медведчука возникли в период «энергетического кризиса» на Украине и «череды громких офшорных скандалов, в которых замешаны высшие представители власти».

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ведомство попросит об аресте украинского политика Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен.